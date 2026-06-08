Lluvia provoca goteras en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX horas después de ser inaugurada

Reportan goteras en la estación San Antonio Abad tras su reapertura (X/ @FelicianoMR2025)

Solo unas horas después de que abrieron la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), una fuerte lluvia provocó afectaciones al interior del andén, situación que fue reportada y viralizada en redes sociales.

La tarde de este domingo 7 de junio se registró una tormenta, y la zona centro fue una de las afectadas por las condiciones climáticas. En la Línea 2 del Metro CDMX se filtró el agua pluvial en el andén de espera, lo que provocó encharcamientos y goteras.

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Debido a la cantidad de agua que se acumuló dentro de las instalaciones —y cerca de la zona de vías—, los usuarios tomaron videos e imágenes de cómo quedaron las instalaciones del Metro CDMX que recién abrieron. Cabe recordar que la estación San Antonio Abad estuvo cerrada por casi dos meses por trabajos de remodelación.

Las imágenes muestran la plataforma de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX con el piso mojado, se observan acumulaciones de agua en la superficie junto a las vías del tren; usuarios reportaron esta situación luego de la fuerte lluvia que se registró esta tarde, horas después de que abrieron el servicio (X/ @la_nakagawa)

Lluvia se filtra en la estación San Antonio Abad

A través de redes sociales se viralizaron imágenes de cómo quedaron las instalaciones con la lluvia de este domingo, y es que, horas previas la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, recorrió el lugar por la Calzada Flotante en Tlalpan con la inauguración del jardín flotante y entregó las obras completas.

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Sin embargo, la adaptación del espacio de la Calzada Flotante en la Línea 2 del Metro dejó un espacio que se encharcó, situación que denunciaron los usuarios del STC.

La estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX reabrió este domingo 7 de junio tras casi dos meses de cierre por las obras de la Calzada Flotante de Tlalpan, y con ello el servicio de trenes volvió a operar de Tasqueña a Cuatro Caminos, aunque cuatro paradas siguen sin ascenso ni descenso y la normalización total de la ruta todavía no tiene fecha, según el STC Metro.

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¿Cuándo terminan las obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

Acceso de la Calzada Flotante al Metro San Antonio se encharcó por fuertes lluvias (X/ @la_nakagawa)

Pese a la reapertura, las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan cerradas para ascenso y descenso, según el aviso difundido por el propio Metro. El mensaje oficial señala: “Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan cerradas sin ascenso y descenso de usuarios. Toma previsiones y mantente informado de las actualizaciones”.

Eso significa que los trenes ya recorren toda la línea en ambos sentidos, pero no se detienen en esas cuatro estaciones. Hasta ahora, las autoridades no han informado cuándo concluirán las adecuaciones pendientes en esas paradas.

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De acuerdo con la información oficial, tres de esas estaciones permanecen cerradas porque requieren intervenciones estructurales vinculadas con trabajos de la Secretaría de Obras y Servicios en la zona. Esas labores no concluyeron en el plazo original.

Reabren la estación San Antonio Abad en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

A pesar del avance, siguen presentes filtraciones, escaleras eléctricas fuera de servicio y espacios reducidos para el tránsito de pasajeros, de acuerdo con la información disponible. Adrián Rubalcava también ha señalado que la intervención busca mejorar la experiencia de viaje y replicar elementos arquitectónicos del Palacio de Bellas Artes en algunas estaciones.

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Clara Brugada sostuvo que la reinauguración de la línea ocurrirá en días previos al Mundial y se comprometió a garantizar la movilidad de habitantes y visitantes internacionales, según el texto fuente. Hasta este momento no existe una fecha exacta para la conclusión total de las obras dentro de la Línea 2.

Antes de la reapertura de San Antonio Abad, ya se había restablecido el servicio en Viaducto, lo que modificó el esquema aplicado desde el 29 de mayo. En ese periodo, el cierre parcial por la rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan y el mantenimiento general de la línea obligó a operar con trenes en dos tramos separados y sin parada en esa estación.

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