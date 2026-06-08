Ariadna Montiel denuncia presunta compra masiva de votos en Coahuila y acusa uso de códigos QR para coaccionar el sufragio

Ariadna Montiel acusa al PRI de operar una red de compra de votos con códigos QR.

La dirigencia nacional de Morena presentó una serie de denuncias por presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral de este domingo en Coahuila, donde se renovó el Congreso local.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, acusó al PRI de haber implementado un esquema de compra y coacción del voto mediante el uso de códigos QR y pagos en efectivo a ciudadanos.

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Durante una conferencia de prensa al cierre de la jornada, la dirigente aseguró que su partido cuenta con evidencias que demostrarían la operación de una estructura destinada a garantizar sufragios a favor del PRI mediante incentivos económicos.

Ariadna Montiel acusa al PRI de operar una red de compra de votos con códigos QR.

Según explicó, las pruebas ya fueron entregadas a las autoridades electorales para que inicien las investigaciones correspondientes.

Presunta red de compra de votos en la elección de Coahuila

Montiel afirmó que Morena documentó diversos casos en los que operadores políticos presuntamente entregaban códigos QR a ciudadanos para posteriormente verificar el sentido de su voto.

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De acuerdo con la denuncia, los participantes debían emitir su sufragio, tomar evidencia y completar un proceso de validación para recibir un pago económico.

La dirigente sostuvo que integrantes de Morena acudieron a distintos domicilios donde encontraron listas de personas, sobres con dinero en efectivo y materiales relacionados con la supuesta operación electoral. Aseguró que estos elementos forman parte de las pruebas que serán analizadas por las instancias competentes.

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Morena denuncia una presunta red de compra de votos operada mediante códigos QR y pagos en efectivo. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Morena presenta denuncias ante autoridades electorales

La presidenta nacional del partido informó que ya fueron interpuestas diversas denuncias ante el Instituto Electoral y otras autoridades encargadas de vigilar la legalidad del proceso.

Además, adelantó que solicitarán una investigación financiera para determinar el origen de los recursos que presuntamente habrían sido utilizados para la compra de votos.

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Montiel señaló que Morena no busca declarar por sí mismo la invalidez de la elección, sino que serán las instituciones electorales y, en su caso, los tribunales, quienes determinen si existieron violaciones a la legislación y cuáles serían las consecuencias jurídicas.

Morena presenta denuncias por presuntas irregularidades en la elección de Coahuila. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Contexto de las acusaciones presentadas por Morena

Entre los señalamientos realizados por la dirigencia morenista destacan:

Presunta compra y coacción del voto mediante pagos económicos .

Uso de códigos QR para verificar la participación de ciudadanos .

Entrega de dinero en efectivo a operadores y votantes .

Solicitud de investigaciones financieras sobre el origen de los recursos .

Presentación de denuncias ante autoridades electorales locales y federales.

Anuncio de una ruta legal que podría llegar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Denuncian detenciones y presunta persecución contra militantes

Además de las acusaciones relacionadas con la compra de votos, Ariadna Montiel denunció que durante la jornada electoral se registraron detenciones de simpatizantes y militantes de Morena en distintos puntos de Coahuila.

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La dirigente afirmó que el número de personas detenidas entre sábado y domingo superó las 200, cifra que, según dijo, incluye casos de presuntas arbitrariedades por parte de corporaciones de seguridad estatales.

También señaló que ella misma fue seguida por vehículos identificados con la Fiscalía estatal durante parte de sus actividades en la entidad.

Montiel aseguró que varias personas continuaban retenidas durante la noche del domingo y adelantó que estos hechos también serán incorporados a las denuncias que prepara el partido.

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PRI presume ventaja electoral mientras continúan señalamientos

Las acusaciones de Morena surgieron mientras los resultados preliminares mostraban una ventaja del PRI en la elección para renovar el Congreso local.

Alito Moreno lanza mensaje a morena.

Dirigentes priistas se declararon ganadores en los 16 distritos electorales de la entidad y destacaron los primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

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Por su parte, el Instituto Nacional Electoral informó que la totalidad de las casillas previstas fueron instaladas y reportó una jornada sin incidentes graves que impidieran el desarrollo de la votación.

Autoridades electorales tendrán la última palabra

Ariadna Montiel insistió en que corresponderá a las autoridades electorales revisar las pruebas presentadas por Morena y determinar si existieron irregularidades que pudieran afectar la validez de los resultados.

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Mientras avanzan los cómputos oficiales, el partido guinda anunció que mantendrá la ruta jurídica para impugnar cualquier conducta que considere contraria a los principios democráticos.

En tanto, los organismos electorales deberán analizar las denuncias y definir si existen elementos suficientes para abrir investigaciones formales sobre los hechos denunciados durante la elección en Coahuila.