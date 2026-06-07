México

Belinda estará en la inauguración del Mundial 2026 junto a Shakira

La participación de la artista mexicana en la inauguración representa un paso más en su relación con los proyectos musicales asociados al torneo

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Este video muestra metraje detrás de cámaras de la cantante Shakira en varias fases de una producción de Dai Dai

La expectativa por la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa creciendo y ahora tiene a Belinda como una de sus protagonistas. Luego de que el programa Hoy confirmara que la cantante mexicana formará parte del evento de apertura, una fotografía junto a Shakira terminó por encender el entusiasmo entre los aficionados.

La imagen comenzó a circular en redes sociales tras la llegada de la artista colombiana a México para participar en las actividades previas al arranque del torneo.

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La aparición de ambas estrellas en el mismo entorno generó una oleada de comentarios, especialmente porque ahora se sabe que las dos tendrán presencia en uno de los eventos más importantes del Mundial.

Dos mujeres, Belinda y Shakira, de pie una frente a la otra; Shakira, a la derecha, toca el hombro de Belinda. Ambas visten ropa oscura
Belinda y Shakira fueron captadas juntas en un encuentro privado, previo a la esperada inauguración del Mundial 2026 donde Belinda será invitada especial de Shakira. (X: @Eduardo9_9)

Programa ‘Hoy’ confirma presencia de Belinda en la inauguración

A través de sus cuentas oficiales, el matutino Hoy confirmó que Belinda participará en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, que se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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“Belinda y Shakira juntas en el backstage de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Ambas formarán parte del espectáculo musical que dará inicio a la gran fiesta del futbol”, informó el matutino.

La noticia llega semanas después del lanzamiento de “Por ella”, la canción que la intérprete grabó junto a Los Ángeles Azules como parte del álbum oficial del Mundial. Desde entonces, diversos seguidores habían especulado sobre la posibilidad de verla en el escenario de apertura, una versión que finalmente fue respaldada por el matutino de Televisa.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre el formato de su intervención ni si compartirá escenario con otros artistas, la confirmación incrementó el interés por una ceremonia que promete reunir a algunas de las figuras musicales más reconocidas del continente.

Montaje de dos primeros planos: a la izquierda, Shakira con plumas rosas; a la derecha, Belinda con anillos y uñas de colores
La aparición de Belinda junto a Shakira en la imagen reaviva las especulaciones sobre un posible dueto en el show inaugural del Mundial 2026. (Instagram: Shakira, Belinda)

La fotografía con Shakira desata reacciones

La presencia simultánea de Belinda y Shakira no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales. La colombiana llegó al país para encabezar el espectáculo principal de inauguración y compartió diversas imágenes de su visita.

Entre ellas destacó una fotografía que la muestra sonriente durante su estancia en México. Sin embargo, fue la imagen donde aparece junto a Belinda la que alimentó las especulaciones sobre una posible colaboración artística durante la ceremonia.

Hasta ahora no existe información oficial que confirme una actuación conjunta, pero la coincidencia de ambas cantantes en el mismo evento ha sido suficiente para que los seguidores comiencen a imaginar uno de los momentos más comentados del Mundial.

Dos imágenes. Izquierda: un grupo de bailarines camina por un escenario. Derecha: una vista aérea de artistas ensayando en el campo de un estadio con gradas vacías
Usuarios de X han compartido fotografías de Shakira y su equipo ensayando en el Estadio Azteca de México para su próxima actuación en la inauguración del Mundial. (X: @haroldDavs17)

Shakira liderará el show principal del Mundial 2026

La intérprete colombiana será la encargada de encabezar el espectáculo musical que acompañará el inicio de la Copa del Mundo.

Además, presentará por primera vez en vivo “Dai Dai”, tema oficial del Mundial 2026, durante una ceremonia histórica para México. El Estadio Ciudad de México se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, consolidando su lugar en la historia del futbol internacional.

Shakira le envió sus felicitaciones a uno de los jugadores más destacados de la selección de España, por su llamado para participar del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/Instagram
Shakira le envió sus felicitaciones a uno de los jugadores más destacados de la selección de España, por su llamado para participar del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/Instagram

Belinda fortalece su vínculo con el Mundial

La participación de Belinda en la inauguración representa un paso más en su relación con los proyectos musicales asociados al torneo.

La cantante ha tenido una destacada presencia dentro de la estrategia cultural del Mundial gracias a “Por ella”, colaboración con Los Ángeles Azules producida por Tainy. El tema fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y rápidamente se posicionó entre las canciones más comentadas relacionadas con la justa deportiva.

Con Shakira y Belinda ya confirmadas dentro de las celebraciones del Mundial 2026, la ceremonia inaugural se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año.

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