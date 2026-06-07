México

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 7 de junio

El programa culinario tendrá a su tercer eliminado y las filtraciones o suposiciones están a la orden del día

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Vista interior de una cocina profesional de MasterChef México con puertas dobles abiertas y luz brillante, delantales azul y amarillo cuelgan en primer plano.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente en MasterChef México 24/7 se transforma este domingo 7 de junio con la llegada de nuevos cocineros y la inédita decisión de realizar una doble eliminación en la gala semanal.

Los participantes enfrentan uno de los momentos más exigentes de la temporada, donde el futuro de varios aspirantes pende de un hilo.

Quién sale eliminado según spoilers hoy 7 de junio

De acuerdo con las versiones que circulan en redes sociales, los concursantes que más preocupan a la audiencia por su permanencia son Emmanuel, Luis, Arturo y Daniela Parra.

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Aunque estos nombres surgen de la percepción de seguidores, el resultado oficial solo se conocerá al concluir el episodio de esta noche.

La cantante confirmó su cercanía al chef del programa de TV Azteca

La expectativa crece, ya que dos concursantes deberán abandonar la competencia, una decisión que marca la diferencia respecto a galas anteriores.

Este domingo, la gala de eliminación de MasterChef México 24/7 presenta una dinámica distinta: habrá dos expulsados y se sumarán nuevos cocineros a la contienda.

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La transmisión inicia a las 20:00 horas por Azteca Uno y en la app de Disney+, donde los seguidores pueden vivir la experiencia 24/7.

Cómo votar para salvar a tu favorito

Para apoyar a tu participante preferido y ayudarle a permanecer en el programa, sigue estos pasos numerados:

  1. Ingresa al sitio oficial: https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota
  2. Elige al o los concursantes que quieras respaldar. Dispones de un total de 10 votos diarios, que puedes asignar a un solo participante o repartir entre varios.
  3. Haz clic en la opción ‘Enviar votos’ para registrar tu apoyo.
  4. Si deseas obtener votos adicionales, revisa las opciones que aparecen al finalizar el proceso.

El único medio válido para votar es el portal oficial del reality. Cada usuario puede participar diariamente y así influir en el destino de los cocineros en riesgo.

Daniela Parra
La participante de MasterChef Celebrity 24/7 escuchó con los ojos cerrados la voz de su padre Héctor Parra desde el Reclusorio Oriente, donde cumple una condena de 13 años y 10 meses, y se derrumbó en llanto frente a chefs, compañeros y público. (Captura de pantalla YouTube)

Cómo funciona la dinámica de domingos

La jornada dominical en MasterChef México 24/7 tiene un peso especial, ya que define quién continúa en la competencia.

Cada semana, los participantes enfrentan retos decisivos y, al final de la noche, los jueces anuncian el nombre de los eliminados.

El público también interviene mediante el voto en línea, lo que puede rescatar a alguno de los concursantes en peligro.

La dinámica de este domingo incluye la doble eliminación y la incorporación de nuevos aspirantes, rompiendo así con la rutina habitual del programa.

Nominados para este domingo

  • Arturo
  • Luis
  • Emmanuel
  • Daniela Parra
  • Pablo
  • Ricardo
  • Lula
  • Lancer
  • Diego
  • María
  • Michelle

Estos once cocineros se juegan su permanencia en la competencia durante la gala de esta noche.

Participantes actuales en MasterChef México 24/7

  • Julio Vázquez
  • Ricardo Cendejas Hernández
  • María del Carmen Ramos Calderón
  • Anette Mihelle Núñez Malacara
  • Luis Alfonso Ramos Castillo
  • María del Carmen Fuentes León
  • Flor Ramírez González
  • Jhoana Jazmín Bernal Tapia
  • Jazmín Frida Camila Romero Martínez
  • Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”
  • Daniela Parra
  • Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”
  • Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá”
  • Ixdit Aitxi Vega Melchor
  • Lourdes Cruz Yáñez Rincón
  • Claudia Eloína Ruíz Méndez
  • Diego D. León Carrillo
  • Julio Frank Vázquez Mellado López
  • Bruno Alonso Bautista Quintero
  • Pablo Villagrán

Quién salió en el capítulo anterior

En la gala pasada, Nash se convirtió en la segunda eliminada de la temporada tras una emotiva despedida.

La participante no logró superar el reto final y dejó la competencia en una noche marcada por el apoyo de sus compañeros y palabras sentidas de gratitud. Antes de ella, el primer eliminado fue Javier “La Chuleta Metalera”.

Organización del día en MasterChef 24/7

El formato 24/7 introduce una agenda semanal que determina los retos y dinámicas de cada jornada:

  • Lunes: Reto de pin para obtener beneficios
  • Martes: Dinámicas con premios y castigos
  • Miércoles: Trabajo en equipo
  • Jueves: Reto del mandil negro
  • Viernes: Votación del público para salvar favoritos
  • Domingo: Gala de eliminación, donde se decide quién abandona la cocina

Este calendario busca mantener la presión y el interés tanto para los concursantes como para la audiencia.

Por qué habrá doble eliminación

La producción anunció que la gala del 7 de junio sería diferente a las anteriores debido a una doble eliminación. Esta decisión responde a la necesidad de ajustar la competencia por la llegada de nuevos cocineros, lo que obliga a reducir el número de participantes activos. Así, la noche será crucial no solo por el adiós de dos aspirantes, sino también por la bienvenida de nuevos talentos a la cocina más famosa de México.

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