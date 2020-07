″Él defiende mi visita”: López Obrador aceptó que hay oposición en EEUU a su encuentro con Trump

Foto: Presidencia de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, es beneficioso para el país, y aseguró que hay una relación de amistad y respeto mutuo, a pesar de las voces opositoras que se han expresado tanto en México como en Estados Unidos.

López Obrador se refirió este martes a la fotografía que Trump publicó en sus redes sociales el día de ayer, de su visita al muro fronterizo que divide EEUU y México en el estado de Arizona, el pasado 23 de junio; y dijo, que así como apareció la fotografía, también el presidente estadounidense dio a conocer que “defiende su visita”.

“Y yo agradezco al presidente Trump que ha actuado con respeto a nosotros, a nuestra soberanía. Todavía ayer, así como apareció esta foto en la frontera, también se da a conocer que él defiende mi visita, porque hay oposición de algunos ciudadanos, como es normal en cualquier democracia, y él amablemente plantea que quiere tener el encuentro con nosotros. Entonces, pues a eso vamos”, indicó el mandatario mexicano.

(Infografía: Jovani Silva / Infobae México)

Agregó López Obrador: “Yo quiero mantener una relación de amistad, como buenos vecinos, con el gobierno de Estados Unidos. Creo que eso es lo que nos conviene, una relación de buena vecindad, de amistad con el gobierno de Estados Unidos.”.

Distintos actores políticos de EEUU han acusado a Trump de pretender capitalizar electoralmente esta reunión para garantizar su reelección como presidente. Sin embargo, el mandatario estadounidense defendió el propósito de la reunión y se refirió a López Obrador como su “amigo y un hombre maravilloso”.

“Ansío reunirme con el presidente (López Obrador). Será bueno e importante tanto para México como para Estados Unidos”, ha escrito en redes sociales.

(Gráfico: Jovani Silva / Infobae México)

López Obrador, informó durante su conferencia matutina que dio negativo a la prueba de COVID-19 que se realizó como parte del protocolo para viajar a Washington.

“Me hice la prueba del covid, para que el Reforma pueda decir que ya estoy completamente alineado... entonces si me la hice, yo no tenía ningún síntoma, por eso no me habia hecho la prueba, y le hago caso a los doctores, que han dicho que si no hay malestar del cuerpo, tos, fiebre, malestares al respirar, pues no se hace la prueba.

Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y tengo que estar muy seguro, de que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba , llevo mi certificado.

También, humildemente, no me quita nada, si allá por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, pues lo vuelvo a hacer , porque tengo que ser respetuoso de las reglas de ese país, y no se me quita nada no hay ningún demérito, y yo quisiera que nadie se enfermará”, aseguró.

Foto: Presidencia de México.

López Obrador explicó que el motivo principal de su visita a Washington es el nuevo tratado comercial que entró en vigor el 1 de julio; sin embargo, explicó que en la agenda bilateral con Estados Unidos hay muchos temas, entre ellos la situación de los migrantes y el muro fronterizo, de los cuales ofrecerá su opinión al mandatario estadounidense, Donald Trump, y buscará un entendimiento, aunque insistió el tema principal es el T-MEC.

“Yo insisto, el tema principal de la visita es el tratado que entró en vigor el 1 de julio, hay en la agenda bilateral muchos temas, pero vamos básicamente a lo relacionado con el tratado, nos importa mucho la reactivación de nuestra economía...

Acerca de otros temas, vamos nosotros a ofrecer nuestra opinión, pero no vamos en un plan de no confrontación, vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento, el diálogo, como lo hemos hecho en todos los casos”, dijo.

Foto: Presidencia de México.

López Obrador descartó que esta reunión tenga tintes electorales aunque “cada quién puede interpretar lo que considere”.

Ejemplificó que su Gobierno no ha hecho acuerdos como los que se hicieron en otras administración, como permitir que entraran armas a México.

Eran “acuerdos en lo oscurito”, y por ello enfatizó “no hay nada que temer, al contrario, este encuentro nos ayuda”.

Asimismo, agradeció al presidente Trump que “ha actuado con respeto a nosotros a nuestra soberanía” e incluso recordó que pese a la publicación de dicha foto donde el mandatario estadounidense presumía el muro en la frontera, “también se da a conocer que él defiende mi visita”.

López Obrador viajará este martes en línea comercial a Washington a donde arribará por la noche, y volverá al país el jueves a temprana hora, según informó el lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Foto: Presidencia de México.

Como primer acto protocolario en la capital estadounidense, López Obrador depositará sendas ofrendas florales ante el monumento al presidente estadounidense Abraham Lincoln y el monumento al presidente mexicano Benito Juárez.

Por la tarde del miércoles 8 de julio, López Obrador se dirigirá a la Casa Blanca, donde sostendrá un primer encuentro privado con Trump y un segundo acompañados ambos de sus comitivas para concluir con una cena ofrecida por el presidente estadounidense.

La visita a Estados Unidos representa el primer viaje internacional del presidente López Obrador desde que asumió el poder en México, el 1 de diciembre del 2018.

