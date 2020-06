Quién es Jesús Murillo Karam: cercan al autor de la “Verdad Histórica de Ayotzinapa”

Foto: internet

Después de que fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informara el medio día de este martes que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) e investigador del caso Ayotzinapa, huyó del país y es buscado por la Interpol, ahora la sospecha de captura recae en Jesús Murillo Karam, ex titular de esta institución.

“El día de ayer (lunes), la Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. Todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada, y por delincuencia organizada”, especificó Gertz Manero.

Murillo Karam fue procurador de la República durante el sexenio de Peña Nieto. Durante su administración al frente de la PGR ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (26 y 27 de septiembre de 2014).

Tras encabezar las investigaciones, el procurador aseguró que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y posteriormente quemados en el basurero de Cocula, municipio de Guerrero, a lo cual le denominó “la verdad histórica” y dio por concluido el caso a pesar de que había diversas inconsistencias en pruebas y testimonios de varios supuestos involucrados.

Tomás Zerón de Lucio, fue Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y Jesús Murillo Karam, ocupó el cargo de procurador general de la República en el sexenio del presidente Enrique Peña nieto FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

Los padres de los estudiantes desaparecidos así como los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazaron las conclusiones del procurador, quien renunció a su cargo en febrero del 2015.

El 25 de septiembre de 2015, diputados del PRD presentaron una demanda de juicio político contra el ex titular de la PGR bajo los argumentos de violaciones graves a la ley durante la investigación que encabezó por la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

Desde el inicio de 2020 el tema de los estudiantes desaparecidos fue una prioridad, por lo que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos humanos, población y migración, informó serían llamados a declarar exfuncionarios y nuevos actores sobre el proceso del caso Ayotzinapa, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Los padres de los estudiantes desaparecidos así como los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazaron las conclusiones del procurador Foto: (REUTERS/Edgard Garrido)

“Es evidente que los que participaron directamente en toda la construcción de esta llamada verdad histórica, serán convocados. Pero no solamente es convocar a declarar a funcionarios de la anterior administración. Ya ha habido declaraciones ministeriales, particularmente de gente del Gobierno del estado. Ustedes recuerdan que estuvo el exgobernador, el ex procurador, el ex secretario de seguridad pública del estado de Guerrero”, dijo en aquella ocasión.

Además, “se ha citado ya a otras personas y seguramente vamos a ver ya a otras personas, no solamente de funcionarios, sino de otros actores que no habían sido convocados. Esperamos contar ya con la declaración de testigos que habían tenido reservas para hacer declaraciones, de estudiantes que fueron afectados ese día y que afortunadamente fueron librados de ser desaparecidos, hasta otros actores que estamos entrevistando”, expuso.

Los 43 estudiantes desaparecieron hace casi 4 años.

El funcionario de la Segob comentó que se han realizado 18 búsquedas en diversos puntos del estado de Guerrero para dar con el paradero de los normalistas y confió en que pronto haya resultados.

“En algunos lugares hemos verificado hasta 20 o 30 puntos distintos. Hemos tenido hallazgos positivos, no en todos los casos, particularmente en dos, hay que señalarlo, aunque aún falta desahogar algunas áreas que requieren una mayor intensificación en la correlación de las búsquedas anteriores. Yo espero que pronto tengamos un buen resultado”, mencionó.

Después de que se diera a conocer un juez liberó a 24 policías presuntamente asociados con la desaparición de los normalistas en septiembre pasado, Encinas, calificó la liberación de los implicados como “una afrenta a las víctimas y a los padres y muestra la miseria del Sistema de justicia en el país”.

Y tras darse a conocer que se abrirán procedimientos en su contra, Jesús Murillo Karam aseguró que “le da mucho gusto” que se investigue el caso Ayotzinapa y que hasta ese momento “nadie lo ha contactado” para platicar sobre el caso.

“A mí me pueden investigar todo lo que quieran, estoy completamente a disposición. Nadie me ha contactado. Al inicio de la administración tuve una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, pero porque yo lo solicité”, aseveró a un programa de radio.

Subrayó que si hubo violación de los procedimientos en la investigación del caso Ayotzinapa, se debe castigar a quien lo haya hecho.

Cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino el 26 de septiembre de 2019 a cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

"Es un caso verdaderamente doloroso, le dedique prácticamente todo el tiempo de mis últimos meses en la PGR", indicó.

Murillo Karam defendió, lo que en su momento denominó como "la verdad histórica". Explicó que se trata de un argumento jurídico que le presenta el Ministerio Público al juez para que determine la verdad legítima. E insistió en no tener duda de que los restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecen a un grupo grande de normalistas

“Siempre dije que no podía precisar cuántos, pero estoy seguro que ahí se cometió un homicidio terrible”, aseguró.

