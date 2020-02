Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarías contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo. Las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014.