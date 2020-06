“No queremos armamentismo”: López Obrador llamó a la cooperación para el desarrollo como medida para pacificar a la región

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó al embajador Juan Ramón de la Fuente por haber obtenido un lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y reiteró que desde ahí , su gobierno impulsará la cooperación para el desarrollo, pero no de manera militar.

“(El objetivo ) Es que se busque la cooperación para el desarrollo, eso es lo que se va a hacer, quien se encargue de esta representación, cooperación para el desarrollo, no queremos y eso ha caracterizado a este gobierno, no queremos cooperación militar, no queremos que nos apoyen con helicópteros artillados, no queremos armamentismo, queremos cooperación para el desarrollo, porque la paz es fruto de la justicia”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que México dio un viraje en la política exterior. Explicó que “antes era normal” que el embajador de Estados Unidos realizara actos donde se entregaban armas y helicópteros artillados.

“No queremos enfrentar la violencia con la violencia, entonces esto ha significado un viraje en la política exterior, y lo recuerdo porque antes se veía como algo normal, que se hicieran actos con el embajador de Estados Unidos, participaba un acto entregando helicópteros artillados o armas al gobierno de México, eso no”.

El presidente mexicano también dijo que agradece al gobierno de EEUU que ha sido respetuosos de la política interna de México, y así se ha logrado en la cooperación para el desarrollo de las economías, pero por la vía comercial.

“Nosotros tenemos que agradecerle al gobierno de Estados Unidos, que ha sido respetuosos de nuestra política y hemos logrado avanzar para la cooperación para el desarrollo, y sobre todo nos hemos entendido para fortalecer la relación económica de la región, ahora con el Tratado que va a entrar el 1 de julio, y se ayudan las dos economías. Ese es el camino que queremos, no el del uso de la fuerza”, aseveró López Obrador.

Por su parte, el embajador De la Fuente, desde Nueva York, explicó cómo fue el proceso de México que lo llevó a obtener un lugar en el Consejo de Seguridad. Aseguró que la diplomacia mexicana será siendo constructiva y basada en la convicción multilateral, además de informar que también participará como miembro de Consejo Económico y Social (ECOSOC).

Es la primera vez en la historia que nuestro país está en los dos órganos deliberativos más importantes de la ONU.

De la Fuente señaló que el respaldo de la región de América Latina y el Caribe, fue fundamental para obtener un lugar en el Consejo de Seguridad.

“Qué importante fue haber logrado, el mes de junio pasado, haber logrado el respaldo de la región de América y el Caribe, creo que ahí fue cuando se ganó la mitad de la elección... Esta forma de ejercer la política exterior nos ha dado resultados positivos”, dijo el embajador.

