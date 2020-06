López Obrador: lo poco destinado a los pobres lo calificaban de “populismo” y lo mucho a los ricos de “fomento”

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en el estado de hidalgo se han entregado, en solo dos meses, 8 mil créditos a pequeñas empresas para que puedan hacer frente a la crisis económica derivada por la pandemia del COVID-19.

De gira por el estado de Hidalgo, en donde encabezó la ceremonia del programa social “La Escuela es Nuestra,” López Obrador explicó que estos créditos entregados son por 25.000 pesos a una tasa anual de 5.5% . Reiteró que su gobierno apoyará a los sectores de bajos recursos, y no a los “potentados”, como en gobiernos anteriores se hacía cuando se presentaba una crisis económica.

“La tasa de interés es la del Banco de México 5.5%, ningún banco otorga créditos a los pobres y mucho menos a esa tasa de 5.5% anual, eso lo informo porque a veces no se sabe y se piensa que no se está apoyando la actividad productiva, lo que no estamos haciendo es lo que se hacía antes cuando había una crisis, se apoyaba de inmediato a los de arriba se resctaba a las grandes corporaciones, se convierten las deudas privadas de algunos cuantos en deuda pública, eso es lo que recomendaban y siguen recomendando los organismos internacionales.

Tenían un dicho: ´decían si llueve fuerte arriba , gotea abajo´, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, o, ahora es de abajo para arriba, que se vayan muy lejos con ese cuento de que si les va bien a los de arriba les va bien a los de abajo. No, para qué está el Estado entonces, el Estado está para apoyar a los que más lo necesitan y el Estado tiene que cumplir su función social.

Cuál era la filosofía del neoliberalismo o cuál es la manera de justificar el destinar los fondos a los de arriba, cuál era el sofisma, cuál era el engaño: de que debía desaparecer el Estado, que el mercado lo resuelve todo, sí, pero cuando se requería utilizaban al Estado para rescatar las instituciones financieras, a los bancos, a las grandes corporaciones, y no querían que el Estado ayudará a los pobres, lo poco que se destinaba a los pobres lo tachaban de populismo de paternalismo y lo mucho que se destina a los de arriba, a los potentados, le llamaban fomento o rescate, ya no vamos a seguir con esas concepciones”, indicó el mandatario mexicano.

