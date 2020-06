El gobierno de López Obrador pagó USD 6.2 millones a médicos cubanos por atención al COVID-19

Fueron diversas las naciones en donde personal médico cubano colaboró con la atención de pacientes con coronavirus. En México, hay 765 médicos y enfermeras (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó USD 6.2 millones (135 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual) en el acuerdo que estableció con el Gobierno de Cuba para la contratación de 585 médicos y enfermeras cubanos.

Recursos que incluyen el sueldo del personal médico, pero también capacitación, especialización, asesoría e investigación conjunta. Mientras que el hospedaje se subsidió con las donaciones que realizaron hoteleros de la Ciudad de México.

El acuerdo lo firmaron entre el Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Salud capitalina, puntualizó Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, a Diario de Cuba, aunque no dio a conocer el periodo del convenio.

Los doctores y enfermeras están asignados en distintas áreas en los hospitales de la Ciudad de México (Foto: Reuters/Alexandre Meneghini)

La funcionaria enfatizó que el personal cubano “tiene mucha experiencia en territorio, en la parte epidemiológica comunitaria, en el refuerzo de las actividades hospitalarias, y también, como decía, en asesoría, capacitación, y apoyo en diversos componentes de la estrategia”.

Durante la primera semana de abril, el Gobierno de la Ciudad de México justificó la incorporación ante la necesidad de personal especializado en terapia intensiva en el sector salud.

López Arellano explicó que el grupo se compone especialistas en medicina familiar, medicina crítica, medicina interna, biomédicos, enfermeras especializadas en cuidados críticos y epidemiólogos.

El personal médico se encuentra en diversas área en hospitales de la Ciudad de México que atienden a pacientes con COVID-19 o en algunos nosocomios que son híbridos. Entonces, algunos están en atención directa, en capacitación, en monitoreo epidemiológico.

Los acuerdos que establece el Gobierno de Cuba por la contratación de su personal médico le llega a genera más ingresos que el turismo (Foto: Ismael Francisco/Reuters)

Pero la labor desempñada los especialistas cubanos ha sido cuestionada. Un médico que labora en el Hospital General Balbuena mencionó para El Universal que se pregunta todos los días qué hacen. “La verdad es que nada más están aquí para tomar muestra. ¿Asesoría? Pues no sabemos de qué tipo, porque son médicos familiares de primer contacto, son sanitaristas”. Ellos están en el área de Consulta Externa.

En el nosocomio de Balbuena labora un grupo de 18 médicos que están distribuidos en distintos turnos. Y a diario llega un transporte que les fue proporcionado por el Gobierno de Ciudad de México que los traslada del sitio donde se hospedan al hospital y viceversa.

En tanto, uno de los doctores que atiende a pacientes con coronavirus mencionó: “La verdad es que son médicos que no están en el frente de batalla, son muy buenos para cubrir cercos epidemiológicos pero no tienen experiencia en el manejo de terapia intensiva, por ejemplo, no ven casos COVID-19, al menos en este hospital”.

Exportación de servicios médicos

El personal que labora en México mencionó que recibió USD 660 para tres meses (Foto: Reuters/Alexandre Meneghini)

De acuerdo con médicos cubanos consultados por Diario de Cuba, por los servicios que han prestado en la capital del país recibieron 660 dólares para tres meses, dinero que se les indicó es para comida.

La exportación de servicios profesionales, principalmente médico, se coloca entre las principales fuentes de ingreso gubernamental, ya que del monto total de un convenio, el 75% se lo queda del gobierno cubano.

Es una actividad que en el 2018 le generó al gobierno USD 6,400 millones, cantidad superior a la derrama económica generada por turismo.

Aparte de los 585 profesionales que están laborando en México, hay 180 más laborando en Veracruz, también por un acuerdo entre gobierno estatal y el de Cuba.

