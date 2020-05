Denuncias por violencia de género aumentaron durante el confinamiento, reconoció vocero de AMLO

El vocero presentó una campaña para frenar la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes (Foto: Pixabay)

El vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, reconoció que han aumentado las denuncias por violencia de género durante el periodo de confinamiento, establecido para frenar la propagación de la enfermedad por coronavirus.

Durante una videoconferencia de prensa encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el comunicador presentó una campaña para mitigar las agresiones en contra de las mujeres.

“Bien está establecido el hecho de que sí ha habido un aumento por lo menos en las denuncias de violencia contra las mujeres y que también ha habido acciones que se están tomando muy puntales”, destacó Ramírez Cuevas.

López Obrador aseguró que el 90% de los contactos para solicitar auxilio al 911 son falsos (Foto: Shutterstock)

Y es que recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que la emergencia sanitaria hubiera ocasionado el aumento en las llamadas de auxilio por violencia de género. Aseguró que el 90% de los contactos al 911 son falsos.

“Otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto, lo que digo el 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado, y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, eso sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas”, afirmó durante conferencia de prensa matutina.

A pesar de las declaraciones del titular del ejecutivo federal, el vocero de la presidencia insistió en que el aumento de las denuncias telefónicas por violencia de género, señaló:

“Así como se ha visibilizado el hecho del aumento en las denuncias, de la tensión de los hogares a partir del confinamiento de la pandemia, también hay que señalar que en las familias también hay un fenómeno importante que hay que visibilizar, que es un aliado en este combate a las violenias, y es el hecho del acercamiento social, el fortalecimiento del núcleo familiar”

Desde el 22 de marzo de 2020 se ha implementado en México la Jornada Nacional de Sana Distancia (Foto: Maximiliano Luna)

Finalmente, Ramírez Cuevas presentó un video donde se pide a los mexicanos que cuenten hasta 10 y saquen la bandera de la paz, antes de que la violencia se apodere de ellos, evitando cualquier agresión contra niños, niñas y adolescentes.

Y es que, a partir del 22 de marzo de 2020 se ha implementado en México la Jornada Nacional de Sana Distancia, conjunto de medidas y recomendaciones para hacer frente a la epidemia por coronavirus en México que actualmente golpea al país.

Durante este periodo y, según las autoridades, hasta el 30 de mayo, los ciudadanos han tenido que permanecer mayor tiempo en sus casas ante la imposibilidad de realizar las actividades que comúnmente desarrollaban.

Según el SESNSP se han hecho 67,081 contactos de auxilio durante los primeros tres meses del año (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el mes de abril se registraron 26,171 llamadas de emergencia relacionadas con actos de violencia en contra de las mujeres, una cifra histórica que puede estar relacionada con el alto grado de convivencia familiar durante los días que van de confinamiento. Según dichos datos, suman 67,081 contactos de auxilio durante los primeros tres meses del año.

Por ota parte, la tirular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero se sumó a las voces que aseguran que el aumento en las llamadas de emergencia para denuncia actos de violencia contra las mujeres es una realidad.

Asimismo, durante la videoconferencia dijo que dialogará con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, para que se garanticen recursos para la prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres.

“Voy a estar en una reunión con el secretario de Hacienda para manifestarle que […] no hay manera de que se recorte dentro de los derechos humanos el presupuesto por ser una de las prioridades del presidente de la República, y en este sentido, los derechos humanos de las mujeres, la violencia en contra de las mujeres”, apuntó.

