Cómo adaptarse paso a paso a la nueva normalidad

La Jornada Nacional de Sana Distancia termina este domingo 31 de mayo (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Desde el pasado 13 de mayo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la reincorporación paulatina a las actividades sociales después de la Jornada Nacional de Sana Distancia para combatir al nuevo coronavirus, distintos especialistas han pedido que se transparente la metodología por la cual se dictaminó y, al mismo tiempo, un protocolo sanitario para saber cómo operar en lo que llamaron “nueva normalidad”.

Personas de la talla de José Ramón Cossío y Antonio Lazcano han increpado la medida determinada por la Secretaría de Salud (SSa) con puntos válidos conforme al tamaño de la emergencia. De tal razón que Infobae México contactó a Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC, quien también ha manifestado algunas dudas respecto a las cifras oficiales presentadas por el gobierno federal.

El doctor Moreno Sánchez es médico cirujano por parte de la Universidad La Salle, cuenta con la subespecialidad de infectología por la Universidad de Texas, con sede en el Hospital General Universitario de San Antonio y la especialidad de medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actualmente trabaja en el Centro Médico ABC y es profesor de posgrado de medicina interna.

Servicios de salud reportan cada día el avance del COVID-19 en México (FOTO: PEDRO PARDO / AFP)

Infobae: -¿Cuál es su opinión respecto a la implementación del semáforo sanitario por municipios para reiniciar actividades?

Moreno Sánchez: -Mi impresión es que no hay fronteras para que tú puedas delimitar en un municipio donde supuestamente no ha habido casos. Esto pone en riesgo a una población que, al no tener casos de COVID, pues es una población totalmente susceptible de tener un brote, porque al no haber casos, quiere decir que toda la población no tiene anticuerpos y, por lo tanto, esa población es susceptible.

Infobae: -¿Qué medidas o condiciones se deben de contemplar para reiniciar actividades de manera segura?

Moreno Sánchez: -El bajo riesgo de tener una enfermedad grave. Si vas a dejar que se reincorporen al trabajo, yo no trataría de incorporar al trabajo personas de edad mayor, personas diabéticas, personas con obesidad, personas que tengan problemas de hipertensión, porque sabemos que esos son factores de riesgo.

También se debe de comprender la actividad que van a realizar. Hay actividades como la construcción en las que puedes tener una sana distancia pero, también si vas a estar manejando materiales entre varios individuos, corres el riesgo de que ese material que estás manejando pase de una mano a otra y que exista una mano que esté contaminada y esa contamine a los demás. La verdad es que esta enfermedad es muy contagiosa y sí, corren menor riesgo los trabajos al aire libre y los que pueden mantener distancia, pero tampoco garantiza el hecho de que así no va a haber infecciones.

Los hospitales siguen operando sin problemas de saturación aparente, lo que puede indicar el éxito de la Jornada Nacional de Sana Distancia (Foto: Reuters / Gustavo Graf)

Infobae: -¿Alguna recomendación para los primeros municipios que entren en actividad?

Moreno Sánchez: -Lo que deberían de hacer todas las comunidades es usar cubrebocas, sobre todo porque lo que haces de esa manera es reducir la transmisión de asintomáticos. Eso es algo que se ha hecho en todo el mundo y que en México sigue siendo muy poco enfático en la necesidad de usar cubrebocas. Éste no es para la protección de quien lo porta, es para prevenir que si la persona que lo porta es asintomático disemine el virus.

Infobae: -En México tenemos una tasa de letalidad mayor a la media mundial, ¿Cree que se debe al poco registro que tenemos de casos o a otros factores?

Moreno Sánchez: -La alta mortalidad que tenemos en México está relacionado con el problema de obesidad, sin menor duda. El 75 o 76% de pacientes que tenemos (en el Centro Médico ABC) tienen obesidad y hay pacientes jóvenes con obesidad donde el factor edad no los protegió, porque la obesidad está siendo muy importante en estos casos.

El subsecretario de salud López-Gatell informára sobre el nuevo reglamento para la reincorporación laboral en esta semana (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Infobae: -¿Considera que los niños estén en riesgo por el COVID-19, dada la tasa de obesidad infantil, durante el regreso a clases?

Moreno Sánchez: -A mí no me preocupa la obesidad infantil, porque la mortalidad infantil sigue siendo muy baja, la edad acaba siendo un factor más protector que la obesidad, lo que me preocupa a mí mucho de la apertura a clases es que en los niños es donde hay el mayor número de casos asintomáticos. Esos niños no viven solos, esos niños regresan a su casa y ahí van a convivir con gente de mayor riesgo. Entonces es ahí el problema, más que la situación de la obesidad infantil, a mí me preocupa más con quien conviven esos niños.

Infobae: -¿Cómo es la rehabilitación de un paciente que sobrevivió al COVID-19 y tiene daño en el tejido pulmonar?

Moreno Sánchez: -Antes de que son egresados del hospital se les da fisioterapia pulmonar, entonces eso realmente es una situación que desde que está el paciente hospitalizado se comienza a trabajar. Algunos casos hacen fibrosis pulmonar y quedan con mucho daño, entonces esos casos no son muy recuperables. Ellos necesitan mucha fisioterapia para que, a pesar de que el pulmón está rígido, tengan, aunque limitada, una función pulmonar.

La JNSD termina en mayo y da inicio a la nueva normalidad (Foto: Reuters / Luis Cortes)

Infobae: -¿Los cambios de hábitos por la cuarentena pueden repercutir en el sistema inmune?

Moreno Sánchez: -Sí, pero puede ser para los dos lados: para bueno o para malo. Bueno, pues puedes dormir más, comer mejor. Malo, porque a lo mejor haces menor actividad física, sobrepeso. La verdad es que en el confinamiento, uno debería de hacer al menos algo de actividad física en el sitio en el que vive.

Infobae: -¿Alguna recomendación general ante el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia?

Moreno Sánchez: -La gente que sigue siendo de mayor riesgo debería de tratar de evitar salir de una primera instancia. Los jóvenes, la gente que está sana, pueden ser los primeros en salir sin tanto riesgo, pero a mi me preocupa mucho que salga la gente que en un momento dado puede tener un problema que, al infectarse, tenga que llegar a un hospital.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Gráficas del coronavirus en México: Guerrero, uno de los estados más pobres del país, se acerca a la saturación de camas

“Con todos los cuidados”: López Obrador contempla reinicio de sus giras de trabajo y regreso a clases por regiones

Qué sí y qué no se podrá hacer en CDMX tras el fin de la Jornada de Sana Distancia