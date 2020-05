El PAN pidió extender la Jornada Nacional de Sana Distancia 15 días más

Iván Rodríguez Rivera, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), llamó a extender la Jornada Nacional de Sana Distancia 15 días más ante “el agotamiento gubernamental frente a la pandemia”.

A través de un comunicado de prensa, el legislador atribuyó a los ciudadanos el esfuerzo por contener la transmisión del virus, no obstante, insistió en la tardía reacción del gobierno para atender los primeros brotes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en marzo pasado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), hasta el pasado lunes 25 de mayo, se contabilizaron 71,105 casos positivos acumulados y 7,633 defunciones por coronavirus. Ante es contexto, el legislador indicó que la negligencia de las autoridades mexicanas podría suponer consecuencias difíciles para el país en términos de inversión y estabilidad financiera frente al mundo.

“Se han estado cavando decenas de tumbas en cementerios y las decisiones de la 4T han creado tensión a lo largo de estos dos meses”, acusó el panista.

Añadió que no hay certidumbre en los mercados ni estabilidad para los empresarios. Dijo que no se tienen los incentivos necesarios para lograr una reapertura escalonada como se ha dicho.

La Jornada Nacional de Sana Distancia es la estrategia principal que ha implementado el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 que reportó el primer caso en el país el 28 de febrero pasado. Dichas medidas se pusieron en marcha a partir del 22 de marzo y su implementación terminará el 30 de mayo.

Ante el anuncio del regreso escalonado de actividades en distintas zonas del país, algunos gobernadores insistieron en que sus entidades no se encuentran preparados para finalizar la cuarentena que propone el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Al respecto, Rodríguez Rivera se sumó a las solicitudes de los mandatarios estatales y urgió a la Secretaría de Salud a reestructurar su estrategia de regreso a la denominada “nueva normalidad”.

Por otra parte, solicitó a las autoridades dejar de confundir a los ciudadanos sobre la situación real del COVID-19 “ya que por un lado se estimula dejar la sana distancia y por el otro, se advierte sobre riesgos y pandemias nuevas al finalizar el año en caso de relajar medidas”, señala el comunicado.

El legislador panista propuso crear una mesa de trabajo con los presidentes municipales, ya que la información no llega a regiones apartadas del país: “si bien hay contagios mínimos en estas zonas, los ciudadanos de aquellas comunidades tienen preocupación y el Gobierno no llega para prevenir, sólo envía despensas”, dijo.

Por último, indicó que “Los funcionarios del Gobierno son quienes deben tomar sana distancia de las ocurrencias y de las desatinadas aseveraciones que intentan dar ánimo a la población poniendo en riesgo al país y su futuro a corto plazo”.

En este contexto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que la estrategia para frenar la propagación de la enfermedad por coronavirus sí funcionó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario extendió su reconocimiento al personal sanitario por salvar vidas y a quienes se hará una condecoración. “Funcionó la sana distancia, las decisiones que se tomaron a partir de las recomendaciones de los técnicos, de los médicos de los científicos, eso nos ayudó mucho”, celebró.

López Obrador volvió a referir que la mitigación en la propagación de la enfermedad fue posible gracias al esfuerzo de la ciudadanía, y dijo que si no hubiera sido así la pandemia “nos hubiese rebasado”.

Estamos haciendo nuestro trabajo y <b>no nos vamos a cansar de reconocer el apoyo del pueblo para seguir las recomendaciones</b>. Ha sido fundamental, si no, no estaríamos en la situación en la que nos encontramos, nos hubiese rebasado la pandemia, <b>eso no sucedió afortunadamente tenemos las camas de hospitalización suficientes</b>, de terapia intensiva, los médicos , los equipos que no se tenían , los ventiladores y se puede enfrentar la epidemia en una situación mejor, mucho mejor y salvar más vidas