“No le va a gustar a los tecnócratas”: López Obrador presentará parámetro alterno al PIB que medirá la felicidad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que está trabajando para presentar un nuevo parámetro económico: un “índice alternativo” al llamado Producto Interno Bruto, basado en el bienestar y la felicidad de la población.

“No nos sirve nada más el crecimiento si el crecimiento no va acompañado de igualdad, no es crecer por crecer, por eso hay que añadirle al crecimiento democracia en la fórmula. Porque si se crece en una dictadura: qué cosa es lo que se está sacrificando, pues la libertad, y eso no, tiene que haber crecimiento con honestidad, crecimiento con bienestar, crecimientocon cultura, crecimiento con felicidad”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo