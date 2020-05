El presidente “no se entera de todo”: la excusa de Felipe Calderón sobre las fechorías de García Luna

Felipe Calderón y Genaro García Luna (Foto: Cuartoscuro)

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, insistió en que no sabía de las andanzas de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa, quien fue el secretario de Seguridad Pública durante su sexenio.

"(El Presidente) No se entera de todo y no sabes de todo lo que hacen tus funcionarios, yo lo conocí por que me lo presentaron del sexenio pasado, sabía que era reconocido por autoridades americanas”, dijo este jueves Calderón en una entrevista con la periodista Adela Micha en su programa de radio.

“Yo cuando nombre a mis gabinete aplique la prueba del polígrafo (detector de mentiras). Existieron rumores pero cuando se les pedía las pruebas contundentes nunca las ofrecieron”, explicó dijo el expresidente.

Calderón Hinojosa recientemente lanzó “Decisiones difíciles”, un libro que escribió sobre “las decisiones más importantes” que ha tenido que tomar en su vida pública, según escribió en su cuenta de Twitter en días pasados.

El ex mandatario comentó que uno de los capítulos que le “costó mucho escribir", fue el que se refiere a la lucha contra el crimen organizado.

“Un capítulo que me costó mucho escribir, fue sobre la lucha contra el crimen organizado, yo nunca la he llamado `la guerra contra el narco, los ejes que tomé,fue combatir la captura del estado, construir instituciones de seguridad, y reconstruir el tejido social”, dijo.

