“Que la energía eléctrica se ofrezca a precios justos”: López Obrador adelantó que defenderá en tribunales regulaciones de Sener

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este jueves aseguró que su gobierno está a favor de las energías limpias y que está abierto al diálogo con las empresas privadas de la industria energética, sin embargo, aclaró que se pondrá por delante el interés nacional. “Que entiendan que eso se hacía antes porque se los permitían”.

“Estamos abiertos al diálogo con todos, pero se pone por delante el interés nacional y nada que contraten gacetillas en periódicos del extranjero, inserciones pagadas, aunque no le pongan IP, no nos va a hacer cambiar eso, porque no podemos permitir la corrupción, entonces sí al diálogo y que se entienda que eso que se hacía antes era porque se los permiten, porque bueno los trataban a los funcionarios muy bien, los colmaban de atenciones, cuando terminaba un funcionario del sector energético, tenía asegurado su trabajo en las empresas particulares de generación de energía ", indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que defenderá en tribunales las regulaciones de la Política de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional. Reiteró que es respetuoso del Poder Judicial y acatará sus decisiones, pero enfatizó que en el país ya existe Estado de Derecho, al contrario de las anteriores administraciones.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado, el Poder Judicial es un poder autónomo e independiente, vamos respetar las decisiones de jueces, magistrados, de los ministros, hay en México lo que no se tenía antes, un auténtico Estado de Derecho, antes era un estado de cohecho, y si me piden las pruebas las tengo, pero no viene al caso, es de dominio público”, dijo López Obrador.

El titular del Ejecutivo enumeró su postura ante la Política de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional: Estado de Derecho; 2.- A favor de las energías limpias; 3.- No se acepta la corrupción; 4.- “Vamos a defender nuestro criterio”.

"Primero: hay Estado de Derecho. Segundo: no estamos en contra de la generación de energías limpias, no estamos en contra de eso , al contrario , cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Tercero: estamos en contra de la corrupción del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica, que ese es el fondo del asunto, se entregaron concesiones, contratos leoninos, que afectan el interés nacional, que afectan al pueblo de México, que dañan la economía popular, porque a través del influyentismo se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos, la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad sub utilizarlas, es decir, no permitirles que generaran energía, para darles preferencia a las plantas de del sector privado sobre todo extranjero", explicó.

López Obrador reiteró que lo que su gobierno está haciendo con las nuevas regulaciones es “poner orden y que haya piso parejo”, tanto para las empresas privadas como para la CFE.

"En esas irregularidades para llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción , se le dio preferencia a estas empresas de generación de energía limpias, en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entonces lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo.

Porque de lo que se quejan, de que hay preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad o del Estado, es exactamente lo que ellos hacen, porque ellos tomaron la CFE y la preponderancia el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa pública,. Entonces no se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica, como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción, porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica, significa que los consumidores tengan que pagar más por el consumo de luz, entonces lo que estamos protegiendo es el consumo y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos", recalcó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo