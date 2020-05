Coronavirus en México: las tres notas que debes leer

Hasta el momento, las autoridades sanitarias reportaron 56,594 casos positivos de COVID-19 y 6,060 fallecimientos (Foto: Steve Allen)

Las autoridades sanitarias anunciaron que hubo un incremento en los casos positivos de COVID-19, hasta el momento se tiene registro de 56,594 casos comprobados y 6,090 fallecimientos. Además, se han realizado 193,589 pruebas, así lo anunció el Director General de Epidemiología, José Luis Alomía.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que en un país de larga proporción territorial, los fenómenos pandémicos no se viven de manera uniforme, por lo que las etapas críticas no recaerán en los mismos periodos de tiempo por lo que se pueden vivir momentos muy diversos en todo el país. Además enfatizó que el sector turístico no puede abrirse de manera general puesto que hay un mayor riesgo de infección y la pandemia aún se encuentra en una etapa de crecimiento.

López-Gatell anunció que en el estado de Tabasco se enfrentan contra un pico bi-modal, es decir que habrá dos picos, esto debido a que hubo cierta relajación en las medidas de cuarentena por lo que puede haber un incremento de casos de contagio. Es decir que ya habían pasado el primer punto de gran número de contagios pero que al relajarse las medidas, puede haber un aumento mucho más grande.

Coronavirus en México hoy: suman 6,090 muertos y 56,594 casos confirmados

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se comenzará el periodo de nueva normalidad hasta mediados de junio (Foto: Captura de pantalla)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó que la capital estará en semáforo rojo por lo menos hasta el 15 junio, aunque no descartó que de esta fecha hasta el 30 de junio la situación pueda cambiar a naranja.

La jefa de gobierno resaltó que las actividades educativas no iniciarán en junio, sino probablemente será hasta el mes de agosto, de acuerdo al comportamiento de la hospitalización y siempre y cuando se mantengan las medidas de sana distancia y de cuidado en la salud e higiene personal como el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, así como de cubrebocas y/o caretas.

Además anunció que habrá nuevos protocolos de trabajo para poder garantizar que los empleados de la Ciudad de México se encuentren seguros y dijo que “Estamos hablando de producción y otros esquemas de trabajo que tengan menor riesgo. Todo va a ir acompañado de una campaña de salud intensa”, aseguró la jefa de Gobierno.

Indicó que mientras no exista una vacuna o tratamiento contra el COVID-19, se deberán seguir dichas medidas, además de que se incorporarán las propuestas del gobierno federal como el Semáforo de reinicio de actividades. También dijo que se realizará un censo nominal para tener un reconocimiento de la salud de las personas con la finalidad de tener un mejor conocimiento de cómo apoyarlas y mejorar su condición.

Claudia Sheinbaum presentó el plan hacia una nueva normalidad en CDMX: prioriza la salud

Las autoridades anunciaron que se deberán seguir lineamientos específicos para proteger la seguridad de trabajdores (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), anunció que habrán nuevas disposiciones de seguridad para trabajadores, especificados en los “Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral”, en el documento se destaca que las compañías deben tener disposiciones para que sus trabajadores eviten “el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites)”. Además, se indica que no deben compartirse entre los colaboradores: celular, utencialios de cocina, paeplería, plumas, etc.

Sobre las posibles revisiones ante las empresas para que cumplan el reglamento, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habrá tales y que se basarán en un voto de confianza con las empresas mediante un compromiso “de palabra” y bajo protesta de decir verdad.

Se estima que después del 15 de junio, se establezcan horarios y días de trabajo escalonados, cuatro días presenciales y 10 días de confinamiento. Además, se reabrirán restaurantes, hoteles e instalaciones religiosas con un aforo de 30%; así como cines y teatros a 50% de su capacidad.

Sin joyería, corbata, barba ni bigote; así será el regreso a la “nueva normalidad” laboral

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ocho futbolistas dieron positivo a COVID-19 en Santos Laguna

“¿Por qué no cede?”: Monreal pidió una explicación a Ebrard por el aumento de casos de COVID-19

Sexoservidoras en crisis tras quedarse sin clientes por pandemia de COVID-19