Coronavirus en México: las tres notas que debes leer

Los estados más afectados siguen siendo la CDMX, el Estado de México, y Baja California, siendo la capital el eje con más carga con más de 15,000 casos identificados (Foto: Steve Allen)

Las autoridades sanitarias actualizaron las cifras registradas de contagios con 54,346 casos positivos y 5,666 defunciones por COVID-19. Hasta el momento el gobierno ha hecho 185,775 pruebas para detectar la enfermedad. Las entidades federativas más afectadas siguen siendo la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California. Cada una concentra más de 3,000 casos de infectados, siendo la capital el eje con más carga con más de 15,000 casos identificados: 2,715 casos confirmados en las últimas 24 horas.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que se tienen registrados 11,394 casos positivos que se presentan en personal de salud, siendo la principal zona de contagio la Ciudad de México. Son 2,790 casos dentro de las últimas 2 semanas. Más de la mitad del personal médico infectado es del sexo femenino. Aunque, según reportan las autoridades, la mayoría de los casos son ambulatorios y alrededor de 10% se encuentra hospitalizado, siendo la mayoría enfermeras y médicos.

En cuestión de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México cuenta con una ocupación de 74% de camas generales ocupadas, mientras que en las camas designadas para pacientes en terapia intensiva es de 66 por ciento. El secretario general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que hay un incremento de movilidad en estados como Aguascalientes y Baja California Sur, lo que puede llevar a que se incremente la cantidad de casos positivos por COVID-19.

Durante esta semana, diariamente se registra un promedio de 1,200 casos que dieron positivos por COVID-19 (Foto: Steve Allen)

Además, las autoridades anunciaron que el Redemsivir aún no ha cumplido la garantías ni las certificaciones para ser recomendado de forma oficial para combatir el COVID-19. Aunque las primeras etapas muestran resultados prometedores para mitigar los síntomas, todavía no cumple con la reglamentación para poder ser proporcionado a los pacientes a nivel general.

Ante la pregunta sobre el reportaje que fue publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el que se argumentaba que el número registrado de defunciones por las autoridades era impreciso y que podrían haber casi el triple de las muertes registradas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que hay una posibilidad de que esos grupos de casos fallecidos formen parte del universo de casos supuestos que aún no cuentan con la respuesta de los análisis para sustentar los casos de contagios.

Coronavirus en México hoy: suman 5,666 muertos y 54,346 casos confirmados

Juan José Sabines informó que se encuentra hospitalizado debido a que presentó síntomas por COVID-19, su madre se encuentra intubada por la misma enfermedad (Foto: Twitter@Juansabinesg)

El cónsul de México en Orlando, Florida, Juan José Sabines, informó que dio positivo a COVID-19, pero debido a los síntomas que padece, tuvo que ser hospitalizado para tener atención médica. Informó que su madre, María de los Ángeles Guerrero, se encuentra grave por la misma enfermedad e intubada.

Gracias a quienes preguntan por la salud de mi mamá por el cáncer que padece. Su prueba de COVID-19 salió positiva. Al estar a su lado, yo también. Está grave, intubada, yo internado con síntomas moderados. Permaneceré con licencia sin goce de sueldo. Gracias por sus oraciones.

Juan José fue gobernador de Chiapas del 2006 al 2012, y es hijo de quien también fuera gobernador de aquel estado, Juan Sabines Gutiérrez y María de los Ángeles Guerrero. Además, es sobrino del reconocido poeta Jaime Sabines. Está casado con María Isabel Aguilera y tiene tres hijos: Juan Pablo, Jaime, e Isabel.

Juan José Sabines, cónsul de México en Orlando, dio positivo a COVID-19

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las autoridades de la Ciudad de México no ocultan información sobre los casos de defunción (Foto: Captura de pantalla)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no se oculta la información sobre las cifras de fallecidos por COVID-19. La recién creada Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por el Coronavirus será la encargada de entregar las cifras actualizadas del gobierno de la Ciudad para otorgar cifras precisas.

En respuesta al reportaje publicado por MCCI, la jefa de Gobierno dijo “No sé de dónde se obtuvo esta base de datos y sí, es muy importante el tema de protección de datos personales, esta es una información que, primero, no solamente no se puede esconder porque de todas maneras el número de fallecimientos por fecha tiene la obligación de publicarlo el INEGI en su momento, pero además nosotros no queremos esconderla, nosotros con total transparencia estamos actuando”.

No se oculta información sobre cifras de muertes por coronavirus, aseguró Claudia Sheinbaum

