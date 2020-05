Juan José Sabines, cónsul de México en Orlando, dio positivo a COVID-19

Juan José Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, Florida, dio a conocer este martes que está hospitalizado tras dar positivo en la prueba de COVID-19.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el diplomático agradeció a quienes se preocupan por la salud de su madre, María de los Ángeles Guerrero que padece cáncer. Indicó que su mamá dio positivo a coronavirus y ella sí está grave, intubada.

Explicó que se encuentran en un hospital de la Ciudad de México, donde están siendo atendidos. Agradeció a todas las personas que le han expresado sus oraciones.

Los mensajes en apoyo a su familia no se han hecho esperar. La publicación cuenta con cientos de mensajes que van desde enviar buenas vibras a Sabines y su familia como peticiones de oración para su pronta recuperación.

Hasta 2006, Juan José Sabines Guerrero era miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo llevó a ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, renunció al partido para ser postulado candidato de la Coalición por el Bien de Todos, conformada por los partidos PRD, PT y Convergencia al gobierno de Chiapas, habiendo ganado las elecciones estatales.

Juan José fue gobernador de Chiapas del 2006 al 2012, y es hijo de quien también fuera gobernador de aquel estado, Juan Sabines Gutiérrez y María de los Ángeles Guerrero. Además, es sobrino del reconocido poeta Jaime Sabines. Está casado con María Isabel Aguilera y tiene tres hijos: Juan Pablo, Jaime e Isabel.

Sabines Guerrero es cónsul titular en Orlando por segunda ocasión debido a su buen desempeño. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Finanzas Públicas por la Universidad de Berkeley.

A mediados de abril, Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer que resultó positivo a COVID-19.

El también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que su evolución clínica fue benigna, prácticamente sin síntomas y estuvo en cuarentena.

Refirió que tanto su familia como colaboradores se encuentran bien y que mantuvo todas las indicaciones ya que por su edad de 68 años pertenece a la población de riesgo para este nuevo virus.

De la Fuente detalló que durante su cuarentena mantuvo su trabajo a distancia, a lo que le encontró un enorme sentido en ese tiempo en que estuvo en un distanciamiento físico, aunque aclaró que no por ello estuvo en un distanciamiento afectivo.

Todos hemos vivido con intensidad estas semanas. A mí me ha tocado vivirlas en Nueva York y en México. Fui positivo al COVID-19 y me sometí a una cuarentena rigurosa. Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus