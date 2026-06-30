Horario Metro y Metrobús hoy 30 de junio: ¿Vas al México vs Ecuador? Estas serán las estaciones cerradas 

En pocas líneas:
La noche del 29 de junio, el Metro informó que no se tenía contemplado ningún cierre en estaciones del STC para este marte. Sin embargo cualquier modificación la darán a conocer a través de sus redes.
Metro amplía su horario
Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asisten al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, autoridades anuncian la ampliación del horario de servicio en:
- Línea 1
- Línea 2
- Línea 3
El servicio operará hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 1 de julio.
La Ciudad de México implementará un sistema de transporte especial y circuitos de apoyo para el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador, que se jugará el 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. El operativo comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta la 01:00 h del día siguiente (miércoles 1 de julio) en varias modalidades del transporte público.
El STC Metro inicia sus operaciones de manera ordinaria este martes.