México

Horario Metro y Metrobús hoy 30 de junio: ¿Vas al México vs Ecuador? Estas serán las estaciones cerradas 

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

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En pocas líneas:

11:14 hsHoy

La noche del 29 de junio, el Metro informó que no se tenía contemplado ningún cierre en estaciones del STC para este marte. Sin embargo cualquier modificación la darán a conocer a través de sus redes.

11:09 hsHoy

Metro amplía su horario

Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asisten al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, autoridades anuncian la ampliación del horario de servicio en:

  • Línea 1
  • Línea 2
  • Línea 3

El servicio operará hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 1 de julio.

11:04 hsHoy

Metro CDMX y Metrobús extienden su horario por el México vs Ecuador: así operará el transporte público

El dispositivo para el juego del 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México arranca a las 13:00 y se brindarán opciones de traslado a los fanáticos

Las autoridades explicaron que el STC Metro y el Metrobús extenderán su horario una hora más (Metro CDMX)
Las autoridades explicaron que el STC Metro y el Metrobús extenderán su horario una hora más (Metro CDMX)

La Ciudad de México implementará un sistema de transporte especial y circuitos de apoyo para el partido del Mundial 2026 entre México y Ecuador, que se jugará el 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México. El operativo comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta la 01:00 h del día siguiente (miércoles 1 de julio) en varias modalidades del transporte público.

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11:03 hsHoy

El STC Metro inicia sus operaciones de manera ordinaria este martes.

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