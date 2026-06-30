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Alex Bisogno reveló que su hermano Daniel vivió con miedo a Pati Chapoy y a ser despedido: “Había un terrorismo laboral”

A más de un año de la muerte de Daniel, su hermano rompió el silencio para revelar que el conductor murió sin reconocer su propio valor en la pantalla chica

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Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno por no dejar su testamento en orden
El hermano menor del conductor reveló en entrevista que el famoso presentador de Ventaneando llegó al hospital con el temor de que lo despidieran, pese a acumular casi tres décadas en el mismo programa. Alex asegura que ese miedo crónico aceleró el deterioro físico que le costó la vida. (Azteca)

Alex Bisogno reveló que su hermano Daniel vivió sus últimos años con un miedo constante a perder el trabajo en Ventaneando, un temor que, según él, no era proporcional a ninguna amenaza real y que contribuyó al deterioro físico que le costó la vida el 24 de febrero de 2025. Alex B lo dijo en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

“Murió sin darse cuenta del personaje que representaba en los medios de comunicación”, dijo Alex. “Tenía muchísimo miedo a perder su trabajo, porque además sabía que tenía una hija, sabía que tenía una serie de gastos que cubrir y decía: ‘¿Si me quedo sin trabajo, qué va a pasar conmigo?’”.

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Daniel Bisogno pasó 29 años en Ventaneando sin convencerse de su propio valor

El conductor describió a su hermano como un profesional que nunca midió su propio peso en la televisión mexicana. Daniel Bisogno acumuló 29 años ininterrumpidos al aire en el mismo programa, una marca que Alex calificó de irrepetible, y aun así la inseguridad lo acompañó hasta el hospital.

daniel bisogno murió a los 51 años
Alex B habló sobre los últimos días de su hermano y reveló que el conductor vivió sus años finales atormentado por la posibilidad de perder su lugar en Ventaneando. Según él, Daniel nunca fue consciente del peso que tenía en la televisión mexicana. (Foto: Ventaneando)

“Yo siempre le decía: ‘Cálmate, cualquier canal te va a jalar. Y si no es aquí, a lo mejor en Estados Unidos. Eres un personaje muy querido y muy reconocido’. Pero nunca se dio cuenta y así se fue”, relató Alex.

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El menor de los Bisogno señaló que ese miedo no era nuevo ni circunstancial. Desde mucho antes de la enfermedad, Daniel externaba a su familia el temor a que le quitaran el teatro, a que sus jefes dejaran de contestarle los mensajes. “Todo el tiempo estaba preocupado”, dijo Alex. Ya hospitalizado, la angustia se intensificó: “Él decía: ‘Llevo aquí tres semanas en el mismo cuarto de hospital, ¿cuándo voy a regresar a trabajar? Me van a quitar, me van a correr’”.

Alex apuntó a un “terrorismo laboral” y a la sombra de Pati Chapoy

El hermano de “El Muñeco” fue directo al señalar el origen de esa presión. “Había un terrorismo laboral en el cual, pues la verdad es que estando enfermo, lo atacaba más”, afirmó. Y aunque aclaró no tener certeza sobre si Daniel recibió amenazas explícitas, dejó abierta la posibilidad: “Posiblemente, porque el miedo que él tenía no era normal”.

El nombre de Pati Chapoy, directora de Ventaneando, apareció en la conversación como el centro de ese clima de tensión. Alex B sostuvo que la conductora se molestó cuando él habló públicamente sobre la muerte de su madre, doña Araceli, y atribuyó a esa molestia una campaña en su contra. “Desde ese momento ya no haya cómo destruirme”, afirmó.

Ventaneando contra La Academia
Alex Bisogno afirmó que su hermano Daniel pasó sus últimos dos años entre hospitalizaciones y el pánico a quedarse sin trabajo. El conductor de Ventaneando tenía 29 años ininterrumpidos en el programa, pero eso nunca fue suficiente para calmar una angustia que, según Alex, rozaba el terrorismo laboral.(Captura de pantalla: TV Azteca/Ventaneando)

Según Alex, el propio Daniel era consciente de que su permanencia en el programa dependía de una figura de autoridad que lo “dejaba ser” pero también lo castigaba. “Daniel expresaba todo lo que quería, lo que pensaba, lo que sentía, sin ningún tapujo. Lo dejaban ser, pero luego también después venían los regaños. Se dice que le salvaron el pellejo un par de veces porque ya lo querían correr”, contó.

Los médicos diagnosticaron a Daniel cirrosis hepática no alcohólica. Alex Bisogno detalló que su hermano no hacía ejercicio, no tenía horarios de comida, dormía mal por la ansiedad y se automedicaba con frecuencia. Todos esos hábitos, combinados con dietas extremas y mal supervisadas, fueron deteriorando el hígado sin que Daniel lo advirtiera.

“Se fue enfermando y no se dio cuenta”, dijo Alex. En dos años, Daniel enfrentó once hospitalizaciones. La última comenzó en enero de 2025 y no tuvo regreso.

Alex pasó las seis semanas finales junto a su hermano, como familiar autorizado por el hospital para cualquier decisión médica. Fue en esas noches cuando Daniel le confesó sus miedos con más claridad: el miedo a morir era el primero; el segundo, perder el trabajo.

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