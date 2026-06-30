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Pumas presenta a Sebastián Córdova como su primer refuerzo para el Apertura 2026

El mediocampista olímpico inicia una nueva etapa bajo las órdenes de Solari tras un paso discreto en Toluca

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Sebastián Córdova es el nuevo jugador de Pumas para el Apertura 2026 (Pumas MX)
Sebastián Córdova es el nuevo jugador de Pumas para el Apertura 2026 (Pumas MX)

Mientras se llevan a cabo los dieciseisavos de la Copa Mundial 2026, Pumas sorprendió con la presentación de su primer fichaje para el Apertura 2026 de la Liga MX. Sebastián Córdova es nuevo jugador del club Universidad Nacional, este lunes 29 de junio anunciaron la incorporación del mediocampista.

El futbolista de 29 años llega procedente de Club Toluca y se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige Estaban Solari para trabajar de cara al inicio del torneo.

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“El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas”, se lee en el comunicado que compartió la institución del Pedregal a través de sus canales oficiales.

Pumas presentó a Sebastián Córdova como su primer fichaje en la era de Esteban Solari (Cortesía Pumas)
Pumas presentó a Sebastián Córdova como su primer fichaje en la era de Esteban Solari (Cortesía Pumas)

Con la salida de Jordan Carrillo tras perder la final ante Cruz Azul, la directiva rápidamente buscó un perfil que pudiera suplir su lugar. Anteriormente, la era de Efraín Juárez habría buscado a Córdova, pero no se concretó y el jugador llegó a los Diablos Rojos. Tras un torneo con poca participación, la escuadra universitaria negoció para llegar a un acuerdo con el jugador y convertirlo en su primer refuerzo para el próximo torneo.

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De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Córdova llegó al conjunto de la UNAM de manera definitiva tras finalizar su paso por Toluca. El mediocampista firmó por año y medio, con opción a extender su estancia por seis meses más, dependerá de si se cumplen los objetivos deportivos.

Trayectoria de Sebastián Córdova

En su carrera deportiva, Córdova ha pasado por clubes como Tigres, Necaxa y el club América. Además, representó a México en múltiples ocasiones en competencias internacionales. El futbolista también integró la Selección Nacional que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sebastián Córdova es el nuevo jugador de Pumas para el Apertura 2026 (Pumas MX)
Sebastián Córdova es el nuevo jugador de Pumas para el Apertura 2026 (Pumas MX)

Sebastián Córdova es un mediocampista mexicano nacido el 12 de junio de 1997 en Aguascalientes. Se formó en las fuerzas básicas del Club América desde 2012 y debutó profesionalmente en 2016 con Alebrijes de Oaxaca, equipo al que llega a préstamo. Ese mismo año volvió a América y alterna entre sus filiales y el primer equipo.

En 2018 fue cedido al Necaxa, donde destacó y obtuvo su primer título profesional: la Supercopa MX. En su regreso a Coapa se consolidó como titular a partir de 2019, logrando dos trofeos: Copa MX y Campeón de Campeones.

En 2022 fue transferido a Tigres UANL, donde tuvo un papel clave, especialmente en la liguilla del Clausura 2023, anotando seis goles y contribuyendo al campeonato ante Chivas. Con Tigres también ganó la Campeones Cup en 2023.

En enero de 2026 se incorporó al Toluca como agente libre tras terminar contrato con Tigres. Desde entonces juega como mediocampista con el dorsal 7, pero al no tener una participación sobresaliente con el equipo de Antonio Turco Mohamed se le dio la oportunidad de jugar con Pumas.

El valor de Pedro Vite, jugador de Pumas, se dispara tras su destacada participación en el Mundial 2026

Pedro Vite elevó su valor de mercado durante el Mundial 2026 y su cotización ya rondaría los 15 millones de euros, luego de su actuación con Ecuador ante Alemania, un partido que además fortaleció la posibilidad de un traspaso al extranjero mientras Pumas mantiene su contrato hasta 2029.

Antes del torneo, el mediocampista ecuatoriano estaba valuado en 6 millones de euros. De acuerdo con Transfermarkt, esa cifra ahora tendría un salto de 9 millones tras su exposición internacional y su rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El volante de 24 años firmó una actuación de 90 minutos en la sorpresiva victoria de Ecuador ante Alemania. En ese encuentro asistió en el gol del empate y participó en la jugada de tiro de esquina que terminó en el 2-1 definitivo.

El contrato del mediocampista con Club Universidad Nacional se extiende hasta 2029, una condición que deja en manos de Pumas cualquier posible operación. Eso significa que el club auriazul conserva control total sobre una eventual salida.

El crecimiento del ecuatoriano no habría pasado inadvertido en Europa. La publicación señala que, antes de salir del club, Efraín Juárez aseguró que visores del Manchester City preguntaron por futbolistas de la plantilla, y por su rendimiento se especula que Vite encabezaría ese interés.

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