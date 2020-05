Cefereso de Puente Grande es un foco de contagio de coronavirus, denunció esposa de Israel Vallarta

La esposa de Israel Vallarta denunció que el penal de Puente Grande es un foco de infección de COVID-19 y por ello no quiere que su pareja sea reingresado a esa prisión (Foto: Twitter@LaCorneta_dgo)

El penal de Puente Grande es un foco de infección de coronavirus, denunció Mary Sainz, quien pidió que su esposo, Israel Vallarta Cisneros, no sea reingresado a esa prisión luego de que éste fuera hospitalizado por síntomas y posterior confirmación de COVID-19.

Mary Sainz pidió intervención a las autoridades federales para que su esposo no sea reingresado pues, argumenta, no hay condiciones sanitarias en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 2 y se ha desarrollado un foco de infección en el penal, lo que ha causado que varios presos presenten síntomas de coronavirus.

“Quieren trasladar nuevamente de regreso a Israel (Vallarta) y la verdad no hay condiciones (...) Yo misma sé que ahí (en la prisión) hay varios infectados, y no es uno, prácticamente, al parecer, es todo el penal. Yo no quiero que regresen a Israel (...) (pero) resulta que me entero que ya están planeando darlo de alta”, dijo Mary Sainz en entrevista con Infobae México.

Israel Vallarta Cisneros fue trasladado de manera urgente el 13 de mayo del CEFERESO No. 2 al Hospital General de Occidente Zoquipan, en Zapopan, Jalisco (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

Israel Vallarta Cisneros fue detenido en 2005 y tras 14 años, no le ha sido comprobado el delito de secuestro del que fue acusado por las autoridades encabezadas por Genaro García Luna, secretario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderon (2006-2012), y quien actualmente está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

En una supuesta captura transmitida en vivo por televisión, Vallarta Cisneros fue identificado como plagiario junto con Florence Cassez, una mujer de nacionalidad francesa quien fue liberada en 2013 tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mostraba irregularidades en el proceso judicial y violación a sus derechos humanos.

Israel Vallarta Cisneros fue trasladado de manera urgente el 13 de mayo “al Hospital General de Occidente Zoquipan, en Zapopan, Jalisco, por diagnóstico de infección en vías respiratorias, cuadro compatible con Covid-19”, según informó el 15 de mayo el Juzgado Segundo de Amparo Penal del Tercer Circuito. Luego de que familiares de Vallarta presentaron un amparo ante esa instancia. Hasta ayer, Vallarata Cisneros se encontraba delicado, pero estable, según Mary Sainz.

Israel Vallarta Cisneros fue preso en 2005 y tras 14 años, no le ha sido comprobado el delito de secuestro del que fue acusado por supuestamente liderar una banda de plagiarios. El caso ha sido ubicado como un montaje de las autoridades.

La esposa de Vallarta Cisneros refirió que, las autoridades planean el reingreso de su esposo, pero no existen condiciones sanitarias en el penal donde estaba recluido, por ello, se dirige al presidente de la república, a la Secretaría de Gobernación y autoridades de derechos humanos para que ese retorno no prospere.

Mary Sainz acusó que los responsables del CEFERESO No. 2 han malinformado a Presidencia, Gobernación y Derechos Humanos sobre la situación sanitaria en que se encuentra la prisión, pues en este centro de internamiento habría un contagio masivo de COVID-19; así se lo han manifestado familiares de otros reos. Por ejemplo, la esposa de “Luis”, compañero de Vallarta Cisneros en el penal, recién dio positivo a la enfermedad y este reo todavía no ha sido dirigido a un hospital, aseguró Sainz.

“Denuncio que hay (un foco de infección) ahí adentro del CEFERESO No. 2. No me ha dado la cara el director ni el órgano interno, por lo menos a mí, como esposa de Israel Vallarta, no nos han dado información (...). Y se han metido escritos (...) para que sepan desde gobernación, desde presidencia y derechos humanos, de escritos que había (enviado) de su puño y letra Israel Vallarta (...). Están simulando información. Ojalá que desde Presidencia manden a hacer una inspección y que manden a recopilar los datos con todos los internos, para que sepan hasta donde los están atendiendo y hasta dónde, no”, dijo Mary Sainz.

En esta prisión federal de Jalisco, conocido como penal de Puente Grande, Mary Sainz, esposa de Vallarta Cisneros acusó de un foco de infección por coronavirus (Foto: UdeG TV)

A su vez, la esposa de Vallarta Cisneros mencionó que cuenta con audios de llamadas realizadas por el recluso, mismas que grabó y donde se advertía de la pandemia en la prisión. Sin embargo, refirió que esas grabaciones las presentaría ante las autoridades correspondientes.

Por otro lado, Mary Sainz hizo responsable a las autoridades de su exposición al contagio de la pandemia, pues éstas no le informaron desde un inicio el sitio al que había sido trasladado su esposo y por ello, inició una búsqueda por hospitales e, incluso, llegó a interponer un amparo por desaparición. Ella dio con el paradero de su pareja antes de ser notificada por los funcionarios correspondientes.

El pasado 14 de mayo, el diario Milenio informó que reos del CEFERESO No. 2 buscarían un contagio intencional para acceder al confinamiento domiciliario, permitida por una Ley de Amnistía que entró en vigor el 21 de abril. El medio citó como ejemplo el caso de Moisés Escamilla ‘El Gordo May’, ex líder del Cártel de los Zetas en Yucatán y Quintana Roo, acusado de decapitar a 12 personas. Este recluso falleció el 8 de mayo a causa de COVID-19.

Junto con el miembro del cartel de los Zetas, en la prisión de Puente Grande también habría muerto por coronavirus Enrique Alejandro Pizano Jiménez, ex jefe de escoltas de un grupo delictivo que opera en Jalisco, según reportó el mismo diario.

El 17 de mayo, vía twitter, Ricardo Sayavedra Juárez comunicó que su amigo Israel Vallarta había dado positivo a COVID-19 y responsabilizaba de ello a las autoridades del penal, por la “omisión de las múltiples solicitudes para que Israel fuera atendido”

Desde el pasado 26 de marzo, una jueza federal de la Ciudad de México ordenó al CEFERESO No. 2 que el centro implementará filtros sanitarios para proteger la salud de los abogados que visitaran a los reos. Esto fue después de que el abogado Víctor Hugo López Ramírez, denunciara falta de medidas sanitarias en en la prisión, según consignó Reforma.

El pasado viernes 15 de mayo, familiares de reos protestaron por cuatro horas frente al CEFERESO No. 2 de occidente. Los inconformes solicitaron información de la situación sanitaria de los reclusos, pues llevan dos meses sin acceder al penal debido a la emergencia sanitaria.

Hace dos días, el 17 de mayo, Ricardo Sayavedra Juárez comunicó que su amigo Israel Vallarta había dado positivo a COVID-19 y responsabilizaba de ello a las autoridades del penal, por la “omisión de las múltiples solicitudes para que Israel fuera atendido”. Pues, desde enero, los familiares de Vallarta Cisneros habían advertido de su condición respiratoria y posible vulnerabilidad.

