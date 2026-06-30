México

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Checa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
Google icon
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de cada uno de sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas de hoy.

PUBLICIDAD

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 00:40

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: rutas y acceso para llegar al México vs Ecuador en el Estadio Azteca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: rutas y acceso para llegar al México vs Ecuador en el Estadio Azteca 

Horario Metro y Metrobús hoy 30 de junio: ¿Vas al México vs Ecuador? Estas serán las estaciones cerradas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

Horario Metro y Metrobús hoy 30 de junio: ¿Vas al México vs Ecuador? Estas serán las estaciones cerradas 

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y sí, sí? Miles de aficionados se reunirán para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y sí, sí? Miles de aficionados se reunirán para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Alex Bisogno reveló que su hermano Daniel vivió con miedo a Pati Chapoy y a ser despedido: “Había un terrorismo laboral”

A más de un año de la muerte de Daniel, su hermano rompió el silencio para revelar que el conductor murió sin reconocer su propio valor en la pantalla chica

Alex Bisogno reveló que su hermano Daniel vivió con miedo a Pati Chapoy y a ser despedido: “Había un terrorismo laboral”

Precio de la gasolina en Jalisco este 30 de junio

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en Jalisco este 30 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: procesan a tres hombres tras hallazgo de neumáticos robados, leones y vehículos en SLP

ENTRETENIMIENTO

Alex Bisogno reveló que su hermano Daniel vivió con miedo a Pati Chapoy y a ser despedido: “Había un terrorismo laboral”

Alex Bisogno reveló que su hermano Daniel vivió con miedo a Pati Chapoy y a ser despedido: “Había un terrorismo laboral”

La Casa de los Famosos México: quién es Fede Vigevani, supuesto integrante mencionado en listas filtradas

Suprema Corte rechaza atraer amparo de Fofo Márquez, sentenciado a 17 años por tentativa de feminicidio

Tammy Parra reflexiona sobre desapariciones en México y desata polémica con Doris Jocelyn

Cuisillos y Grupo Cañaveral se presentarán después del partido México vs Ecuador: conoce las sedes en la CDMX

DEPORTES

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y sí, sí? Miles de aficionados se reunirán para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y sí, sí? Miles de aficionados se reunirán para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Embajador de Japón agradece a la afición mexicana y pide apoyo para el Tri: “Lleguen lo más lejos posible”

México vs Ecuador: habilitan estacionamiento del Palacio de los Deportes y El Caballito como nuevas sedes con pantallas gigantes

Pumas presenta a Sebastián Córdova como su primer refuerzo para el Apertura 2026