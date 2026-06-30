La Casa de los Famosos México: quién es Fede Vigevani, supuesto integrante mencionado en listas filtradas

Hay rumores que aseguran que Fede Vigevani formará parte del reality, pero no hay confirmación de participantes aún (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fede Vigevani ya figura entre los rumores para ingreso a La Casa de los Famosos.

Vigevani es un creador de contenido uruguayo, nacido el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, que actualmente reside en México.

Es conocido principalmente por sus videos en YouTube, donde se convirtió en el youtuber hispanohablante con más suscriptores desde 2024, superando a JuegaGerman.

Su canal principal tiene más de 50 millones de suscriptores y también cuenta con otros canales como FedeGames y LA VECIBANDA.

Fede inició su carrera en la plataforma en 2014 junto a Mathi Sellanes con el canal Dosogas, donde publicaban bromas públicas, cámaras ocultas y vlogs.

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Este tipo de contenido lo llevó a lograr popularidad en Uruguay y otros países de Latinoamérica.

Tras el cierre de Dosogas en 2018, debido a desacuerdos entre los miembros, Fede se enfocó en su canal personal, donde siguió haciendo retos, historias, dinámicas con su equipo y videos pensados para interactuar con su comunidad.

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Además, Fede Vigevani incursionó en la música a partir de 2018, lanzando sencillos y colaborando con otros creadores y artistas. Entre sus canciones más conocidas están “Te Encontré”, “No Somos Lobos” y “Ya No Tengo Novia”.

También creó el grupo LA VECIBANDA, con el que realiza contenido y música junto a niños vecinos.

El contenido de Fede es variado, aunque destaca por videos de miedo (como su serie de payasos en la deep web), retos, bromas y shorts. En 2023 su canal creció significativamente, logrando más de 21 millones de nuevos suscriptores en un año y consolidándose como uno de los creadores más influyentes en español.

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El formato del programa se mantiene: un grupo de celebridades es aislado completamente del exterior y observado por cámaras en todo momento.

Cada semana, los habitantes enfrentan pruebas, nominaciones y votaciones del público, que decide quién permanece y quién abandona la competencia.

Esta dinámica ha sido clave para consolidar el éxito del reality en la televisión mexicana.

Qué se sabe sobre La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice aparecen en la promoción oficial y continuarían como conductores, reafirmando la fórmula que ha mantenido el interés del público. Por ahora, la producción guarda en secreto la identidad de las celebridades participantes, lo que incrementa la curiosidad de la audiencia.

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En esta edición, Elaine Haro será la encargada de interpretar el tema principal, sumándose a una lista de artistas que han aportado su voz al programa en temporadas previas, como Kabah, Matute y Piso 21. La producción presentó un video en el que Haro graba el tema en un estudio, marcando el inicio de una nueva etapa musical para el reality.

La Casa de los Famosos México ha destacado por reunir a personalidades que se convierten en protagonistas tanto por su estrategia como por los momentos vividos en el encierro. En la primera temporada, nombres como Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris dominaron la conversación. En la segunda, el triunfo de Mario Bezares junto a figuras como Arath de la Torre y Karime Pindter generó tendencias en redes. La tercera temporada incluyó a Facundo, Ninel Conde, Olivia Collins y Elaine Haro, quienes mantuvieron el interés del público hasta la gran final.

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Para quienes se preguntan cómo funciona el reality, la convivencia diaria, los desafíos semanales y la intervención directa del público a través de votaciones son los ejes centrales. La combinación de estrategias y conflictos ha permitido que el programa se mantenga como uno de los más vistos y comentados del entretenimiento en México.