México

La Casa de los Famosos México: quién es Fede Vigevani, supuesto integrante mencionado en listas filtradas

El youtuber ya está entre los contemplados por fans, el reality ya tiene fecha de estreno

Guardar
Google icon
Joven al centro rodeado de retratos de hombres y mujeres. Fondo azul. Logo 'La Casa de los Famosos México' en la parte superior.
Hay rumores que aseguran que Fede Vigevani formará parte del reality, pero no hay confirmación de participantes aún (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fede Vigevani ya figura entre los rumores para ingreso a La Casa de los Famosos.

Vigevani es un creador de contenido uruguayo, nacido el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, que actualmente reside en México.

Es conocido principalmente por sus videos en YouTube, donde se convirtió en el youtuber hispanohablante con más suscriptores desde 2024, superando a JuegaGerman.

Su canal principal tiene más de 50 millones de suscriptores y también cuenta con otros canales como FedeGames y LA VECIBANDA.

Fede inició su carrera en la plataforma en 2014 junto a Mathi Sellanes con el canal Dosogas, donde publicaban bromas públicas, cámaras ocultas y vlogs.

PUBLICIDAD

Este tipo de contenido lo llevó a lograr popularidad en Uruguay y otros países de Latinoamérica.

Tras el cierre de Dosogas en 2018, debido a desacuerdos entre los miembros, Fede se enfocó en su canal personal, donde siguió haciendo retos, historias, dinámicas con su equipo y videos pensados para interactuar con su comunidad.

PUBLICIDAD

Fede Vigevani le tiene miedo al compromiso

Además, Fede Vigevani incursionó en la música a partir de 2018, lanzando sencillos y colaborando con otros creadores y artistas. Entre sus canciones más conocidas están “Te Encontré”, “No Somos Lobos” y “Ya No Tengo Novia”.

También creó el grupo LA VECIBANDA, con el que realiza contenido y música junto a niños vecinos.

El contenido de Fede es variado, aunque destaca por videos de miedo (como su serie de payasos en la deep web), retos, bromas y shorts. En 2023 su canal creció significativamente, logrando más de 21 millones de nuevos suscriptores en un año y consolidándose como uno de los creadores más influyentes en español.

El formato del programa se mantiene: un grupo de celebridades es aislado completamente del exterior y observado por cámaras en todo momento.

Cada semana, los habitantes enfrentan pruebas, nominaciones y votaciones del público, que decide quién permanece y quién abandona la competencia.

Esta dinámica ha sido clave para consolidar el éxito del reality en la televisión mexicana.

Qué se sabe sobre La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice aparecen en la promoción oficial y continuarían como conductores, reafirmando la fórmula que ha mantenido el interés del público. Por ahora, la producción guarda en secreto la identidad de las celebridades participantes, lo que incrementa la curiosidad de la audiencia.

En esta edición, Elaine Haro será la encargada de interpretar el tema principal, sumándose a una lista de artistas que han aportado su voz al programa en temporadas previas, como Kabah, Matute y Piso 21. La producción presentó un video en el que Haro graba el tema en un estudio, marcando el inicio de una nueva etapa musical para el reality.

La Casa de los Famosos México ha destacado por reunir a personalidades que se convierten en protagonistas tanto por su estrategia como por los momentos vividos en el encierro. En la primera temporada, nombres como Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris dominaron la conversación. En la segunda, el triunfo de Mario Bezares junto a figuras como Arath de la Torre y Karime Pindter generó tendencias en redes. La tercera temporada incluyó a Facundo, Ninel Conde, Olivia Collins y Elaine Haro, quienes mantuvieron el interés del público hasta la gran final.

Para quienes se preguntan cómo funciona el reality, la convivencia diaria, los desafíos semanales y la intervención directa del público a través de votaciones son los ejes centrales. La combinación de estrategias y conflictos ha permitido que el programa se mantenga como uno de los más vistos y comentados del entretenimiento en México.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoFede Vigevanimexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?: activan marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?: activan marcha lenta por lluvias

Doblete sísmico: tras los devastadores terremotos de Venezuela, en México insisten en la cultura sísmica

Los terremotos de 1985 y 2017 reforzaron los simulacros y protocolos de emergencia

Doblete sísmico: tras los devastadores terremotos de Venezuela, en México insisten en la cultura sísmica

7 hábitos al despertar que ayudan a estabilizar los niveles de glucosa a lo largo del día

Pequeñas acciones matutinas pueden facilitar el equilibrio glucémico durante toda la jornada

7 hábitos al despertar que ayudan a estabilizar los niveles de glucosa a lo largo del día

Diputado del Verde sostiene que el proceso interno de Morena, PT y PVEM avanza con transparencia

Raúl Bolaños-Cacho afirma que el registro de aspirantes fue ordenado y pide que la ruta mantenga esos criterios

Diputado del Verde sostiene que el proceso interno de Morena, PT y PVEM avanza con transparencia

FGR destruye más de 28 mil unidades de fentanilo provenientes de investigaciones en Querétaro

La fiscalía federal eliminó la sustancia en una empresa especializada del Estado de México, bajo supervisión del Ministerio Público

FGR destruye más de 28 mil unidades de fentanilo provenientes de investigaciones en Querétaro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: procesan a tres hombres tras hallazgo de neumáticos robados, leones y vehículos en SLP

ENTRETENIMIENTO

Suprema Corte rechaza atraer amparo de Fofo Márquez, sentenciado a 17 años por tentativa de feminicidio

Suprema Corte rechaza atraer amparo de Fofo Márquez, sentenciado a 17 años por tentativa de feminicidio

Tammy Parra reflexiona sobre desapariciones en México y desata polémica con Doris Jocelyn

Cuisillos y Grupo Cañaveral se presentarán después del partido México vs Ecuador: conoce las sedes en la CDMX

Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla

¿Confirmaron su romance? El ‘Miss u’ de Gala Montes a Emiliano Aguilar desata revuelo

DEPORTES

Pumas presenta a Sebastián Córdova como su primer refuerzo para el Apertura 2026

Pumas presenta a Sebastián Córdova como su primer refuerzo para el Apertura 2026

Así reaccionó Javier Aguirre a la frase viral  “¿Y si, sí?” con que la afición se ilusiona previo a los 16vos del Mundial

CDMX aumenta pantallas para ver el México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos

Metro CDMX y Metrobús extienden su horario por el México vs Ecuador: así operará el transporte público

La historia de Kaishu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años