Embajador de Japón agradece a la afición mexicana y pide apoyo para el Tri: “Lleguen lo más lejos posible”

La Embajada de Japón agradeció en redes sociales el respaldo de los aficionados mexicanos tras el encuentro con Brasil. IMAGIN IMAGES vía Reuters/Troy Taormina

La embajada de Japón en México agradeció públicamente el apoyo de los aficionados mexicanos a los Samurai Blue tras la eliminación del equipo nipón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de caer 2-1 ante Brasil en tiempo de compensación en el Estadio NRG de Houston.

“Gracias, México. Hoy Japón dio un gran partido, y aunque el sueño de este mundial terminó, nos quedamos con el gran apoyo y cariño que México le brindó a los Samurai Blue”. La publicación en X acumuló más de 33,000 me gusta y 287,000 visualizaciones en pocas horas.

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La Embajada de Japón agradeció en redes sociales el respaldo de los aficionados mexicanos tras la derrota 2-1 ante Brasil en Houston y pidió que sigan apoyando a los Samurai Blue en futuros torneos. (@JapanEmb_Mexico)

Kaishu Sano puso a Japón arriba, Brasil reaccionó en el 95

Durante el encuentro, Japón tomó la delantera a los 29 minutos. Kaishu Sano recuperó el balón en el mediocampo, avanzó y remató con el pie derecho para sorprender a Alisson. El marcador se mantuvo así hasta el descanso, con la Canarinha al borde de la eliminación.

En el segundo tiempo, el técnico Carlo Ancelotti replanteó el esquema. Los brasileños encontraron el empate a los 55 minutos a través de Casemiro. El golpe definitivo llegó en el minuto 90+5: Bruno Guimarães recogió el balón en la frontal y conectó un pase a Gabriel Martinelli, quien anotó con suavidad para cerrar el camino de Japón en el torneo.

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Los Samurai Blue se agarraban a la prórroga cuando una pérdida en el mediocampo lo cambió todo. A la quinta participación en una fase de eliminación directa, Japón tampoco pudo pasar de la primera ronda.

“Esperamos que sigan con el Samurai Blue”, pidió el embajador Honsei

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio la bienvenida a la Selección de Japón previo al MundiaL 2026 (X / Samuel García)

Tras el pitazo final, la embajada cerró su mensaje con una invitación directa a la afición mexicana: “Esperamos que sigan con el Samurai Blue”. Las palabras resonaron entre una comunidad de seguidores que durante todo el torneo adoptó al equipo asiático como propio.

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Asimismo, el embajador Kozo Honsei a través de su cuenta en X compartió un videoclip con un emotivo mensaje: “Buenas tardes amigos mexicanos, desafortunadamente la Selección Japonesa no ha podido ganar el partido del día de hoy pero nosotros estamos bien agradecidos por el apoyo que nos han brindado. No solamente en Monterrey, en otros partidos estos días. A partir de ahora, nosotros el pueblo japonés, y yo mismo como Embajador de Japón en México, apoyaremos a la Selección Mexicana. Mucha suerte y lleguen lo más lejos posible”, expresó conmovido.

El embajador Kozo Honsei publicó un mensaje de agradecimiento a México tras la eliminación nipona en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (@embjpmx)

Los japoneses ya habían dejado huella en Monterrey

El vínculo entre México y Japón se construyó partido a partido. Tras el encuentro ante Túnez en el Gigante de Acero, los jugadores nipones dejaron el vestidor impecable, con un mensaje escrito en el pizarrón: “Muchas gracias. Samurai Blue”, acompañado de un dibujo de la bandera japonesa y figuras de origami.

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Con el triunfo en Houston, Brasil se convierte en el segundo clasificado a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Aguarda al ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega.

Japón se despide del torneo con la frente en alto. Al final del partido en Houston, los jugadores formaron una línea frente a las gradas y realizaron reverencias tradicionales ante su hinchada. Los aficionados respondieron con aplausos y banderas. El intercambio duró varios minutos.

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Así reaccionaron los internautas al mensaje de la Embajada de Japón en México

“Gracias Japón por tan excelente partido”

“Bravo, Japón”

“Te quiero mucho Japón”

“Bien jugado Japón, lo hicieron bien”

“Muchas felicidades por llegar hasta aquí”

“Gracias por enseñarnos a nunca rendirnos y nunca defraudar”

“Hasta la próxima guerreros samurais”