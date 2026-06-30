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México vs Ecuador: habilitan estacionamiento del Palacio de los Deportes y El Caballito como nuevas sedes con pantallas gigantes

El estacionamiento del “Domo de Cobre” se suma como punto inédito para que aficionados sigan el encuentro entre México y Ecuador

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Multitud con banderas y camisetas de la selección de México viendo partido México vs Ecuador en pantalla gigante, con el Palacio de los Deportes y autos al fondo.
Ana Francis López, secretaria de Cultura de la CDMX, anunció nuevos festivales futboleros distribuidos en varios puntos de la ciudad para evitar aglomeraciones durante el cuarto partido de la selección mexicana en el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la Ciudad de México amplía los puntos de concentración para el partido México vs Ecuador de este martes 30 de junio, con la instalación de pantallas gigantes y escenarios en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, El Caballito y el Monumento a la Revolución, ante la saturación de las zonas habituales del Zócalo y Paseo de la Reforma.

La medida responde a la alta asistencia registrada en los partidos anteriores de la selección mexicana. Ana Francis López, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, reconoció que los espacios tradicionales ya no alcanzan para la cantidad de aficionados que acuden: “Ya nos quedó chico Zócalo y Reforma para la cantidad de gente que viene, por eso estamos planeando otros dispositivos”.

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El Palacio de los Deportes suma un festival futbolero nuevo

Estacionamiento Palacio de los Deportes
El gobierno capitalino suma el estacionamiento del Palacio de los Deportes y el Caballito como nuevos puntos de concentración para ver el partido ante Ecuador; la secretaria de Cultura advierte que el Zócalo y Reforma ya no alcanzan para los aficionados. (@CulturaCiudadMx)

El estacionamiento del Palacio de los Deportes será, por primera vez, un punto oficial de concentración. Ahí se instalará un escenario con pantalla para ver el partido en vivo y, una vez concluido el encuentro, el Grupo Cañaveral ofrecerá un concierto.

“Estamos agregando también un festival futbolero en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, este es nuevo. Vamos a poner un escenario con pantalla, la gente podrá ir a disfrutar del partido y después vamos a tener al Grupo Cañaveral”, detalló López.

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El Caballito y el Monumento a la Revolución, con programación diferenciada

En la zona del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, también se habilitará un escenario con pantalla. Tras el silbatazo final, Los Cuisillos animarán el festejo. El Monumento a la Revolución tendrá una dinámica distinta: el espacio se destina a familias con niños, con una programación que incluye a Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano.

López explicó el alcance del corredor de transmisión: “Vamos a instalar pantallas desde el Zócalo hasta la fuente de la Diana Cazadora, además de los festivales futboleros que tenemos en la ciudad”.

El Caballito
Ante la saturación del Zócalo y Paseo de la Reforma, las autoridades capitalinas instalan pantallas y escenarios en tres nuevas sedes para que los aficionados vean el México vs Ecuador sin concentrarse en un solo punto.(@CulturaCiudadMx)

Distribución de aficionados para evitar aglomeraciones

El objetivo declarado de las autoridades es repartir el flujo de personas entre varios puntos de la ciudad y reducir el riesgo de aglomeraciones. El Fan Fest del Centro Histórico seguirá operando como sede principal, pero la capacidad desbordada en partidos previos obligó a sumar nuevas sedes.

“Les estamos invitando a que el festejo se distribuya”, insistió la secretaria de Cultura, al hacer el llamado a los aficionados para que elijan el punto más cercano o conveniente según su ubicación en la ciudad.

Estas son todas las ubicaciones de pantallas

Paseo de la Reforma:

  1. La Diana Cazadora
  2. La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia
  3. Ángel de la Independencia pte.
  4. Ángel de la Independencia sur
  5. Ángel de la Independencia nte.
  6. Ángel de la Independencia ote.
  7. Ahuehuete pte.
  8. Ahuehuete ote.
  9. Ahuehuete - Cuauhtémoc
  10. Cuauhtémoc pte.
  11. Cuauhtémoc ote.
  12. Cuauhtémoc - Amajac
  13. Cuauhtémoc - Amajac
  14. Amajac - Bucareli
  15. Amajac - Bucareli
  16. Bucareli
  17. Av. de la República
  18. Monumento a la Revolución

Puntos en el Zócalo:

  • Juárez y Bellas Artes
  • Juárez cerca del Hemiciclo a Juárez
  • Juárez y Revillagigedo
  • 5 de Mayo y Palma
  • 5 de Mayo e Isabel la Católica
  • Madero y Palma (cerca de Allende)
  • 20 de Noviembre y Uruguay
  • 20 de Noviembre y Mesones
  • 20 de Noviembre y Regina
  • Pino Suárez y Uruguay
  • Pino Suárez y El Salvador
  • 16 de Septiembre y Palma
Pantalla con una lista numerada de 18 festivales futboleros en la Ciudad de México. Contiene logos oficiales y una mujer en recuadro que gesticula
El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura presentan una lista de 18 Festivales Futboleros, con la transmisión del partido México vs. Ecuador y programación cultural en las 16 alcaldías. (Gobierno de la Ciudad de México)

Pantallas nuevas

  • El Caballito
  • Estacionamiento del Palacio de los Deportes

Festivales Futboleros en la CDMX:

  1. Parque La Bombilla (Álvaro Obregón)
  2. Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)
  3. Parque las Américas (Benito Juárez)
  4. Parque de la Consolación (Coyoacán)
  5. Deportivo San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa)
  6. Campos Revolución (Gustavo A. Madero)
  7. Deportivo Hermanos Galeana (Gustavo A. Madero)
  8. Utopía Mixiuhca (Iztacalco)
  9. Utopía Meyehualco (Iztapalapa)
  10. Central de Abastos (Iztapalapa)
  11. Unidad Independencia (La Magdalena Contreras)
  12. Bajo Puente Tacuba (Miguel Hidalgo)
  13. Deportivo San Francisco Tecoxpa (Milpa Alta)
  14. Bosque de Tláhuac (Tláhuac)
  15. Deportivo Vivanco (Tlalpan)
  16. Utopía Eduardo Molina (Venustiano Carranza)
  17. Deportivo Xochimilco (Xochimilco)
  18. Estacionamiento del Palacio de los Deportes (Iztacalco)

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