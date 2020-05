UIF va contra la Secretaría de Salud en tiempos de EPN, pero no contra José Narro, aclaró Hacienda

Santiago Nieto Castillo continúa con investigaciones en torno a la presidencia de EPN (Foto: Especial)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) especificó que de entre las investigaciones que tiene abierta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el sector salud en la administración pasada, no son contra el ex secretario de salud José Narro.

Por medio de una publicación en Twitter, la SHCP especificó que a diferencia de las otros casos, que se abrieron para investigar a personas en específico, la UIF no está investigando a Narro Robles, ex titular de la Secretaría de Salud (SSa) y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Hacienda, a través de la UIF y su titular Santiago Nieto Castillo, investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio anterior. Estas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, ex rector de la UNAM”, se lee en la publicación de la secretaría federal.

La SHCP aclaró que no se investiga a José Narro (Foto: Twitter / @Hacienda_Mexico)

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que la dependencia que dirige investiga una presunta defraudación fiscal en la SSa durante la administración de Enrique Peña Nieto en la que destacan pagos de 83,000 millones de pesos a farmacéuticas.

“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83,000 millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal”, dijo el director de la unidad dependiente de la SHCP el pasado 22 de abril.

Durante una conferencia de prensa matutina celebrada en Palacio Nacional, Nieto Castillo abundó en que la UIF investiga un esquema de “contrataciones ilegales” particularmente en el extinto Seguro Popular.

José Narro Robles, ex titular de la Secretaría de Salud (Foto: Cuartoscuro)

Esto suma a las investigaciones contra Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya y el ex titular de Sedesol, Luis Miranda, que siguen abiertas y continuarán con apego a derecho.

“En realidad lo que hemos hecho es mantener una serie de investigaciones en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior. Se han presentado denuncias como se ha hecho público, cuatro en torno al señor Lozoya, una relacionada con la señora Rosario Robles, contra OHL en general”, explicó durante la ‘mañanera’.

Respecto al sector salud, el titular de la unidad ya había informado desde el lunes 6 de abril que se investigaban casos de presunto robo hormiga de material médico en el interior de bodegas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y a empresas fabricantes de insumos que elevaban los costos de insumos de protección médica.

Santiago Nieto trabaja con otras dependencias federales (Foto: Cortesía Presidencia)

“Tenemos un problema de robo de hormiga, Zoé Robledo lo ha hecho de nuestro conocimiento y se han hecho investigaciones por casos en donde desde las propias bodegas del IMSS o del ISSSTE se empiezan a llevar material, esto es algo que se tiene que compartir evidentemente porque lo que necesitamos en este momento es un mayor nivel de solidaridad en la sociedad y evitar este tipo de prácticas”, declaró.

Cabe mencionar que el apéndice de Hacienda continuará investigando a Gerardo Ruiz Esparza, pese a su reciente fallecimiento, pues las investigaciones en torno a él apuntan a un círculo de personas cerradas relacionado con OHL. “Y hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes".

Los arrestos, decomisos y congelación de cuentas son el producto de un trabajo en conjunto y coordinado con otras dependencias como la Secretaría de la Función Pública (SFP), dirigida por Irma Eréndira Sandoval y la Fiscalía General de la República (FGR) dirigida por Alejandro Gertz Manero. Asimismo, Nieto Castillo dijo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les dio vista de dos casos, los cuales ya están investigando para conocer si existe lavado de dinero. “Nosotros necesitamos revisar si hay operativas de lavado de dinero, presentar las denuncias y en su caso congelar las cuentas, estamos en ese proceso”, dijo, pero que no puede brindar más detalles.

