López Obrador aseguró que su iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto es para evitar el ejercicio discrecional por parte del Ejecutivo

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que actualmente el presupuesto se puede manejar a discreción por lo que es momento de pedir una reforma para que lo recursos sean asignados con total transparencia.

“Hay que apegarnos a la legalidad y en este caso en efecto el presidente tiene muchos márgenes para hacer transferencias de partidas, sin embargo el propósito de la iniciativa que envié es solicitar una nueva elaboración del presupuesto a partir de la nueva realidad y envíales a ellos la propuesta que se va a aplicar, porque ¿qué sucedía? repito, se podía decir: ‘En ingresos, vamos a tener menos recaudación’, se engañaba y se tenía más recaudación y el excedente se manejaba discrecionalmente", indicó el mandatario mexicano.

Aunque puede reasignar partidas actualmente, el jefe del Ejecutivo aseguró que no echará mano de este recurso y por ello busca que el legislativo sea quien autorice cualquier reasignación.

El mandatario federal envió hace una semanas una reforma para solicitar que la Secretaría de Hacienda pueda reasignar partidas del presupuesto ante alguna emergencia económica.

(Foto: Cortesía Presidencia)

No obstante, esta propuesta fue criticada ya que se afirmó que el mandatario acumularía facultades unipersonales y el presupuesto podría ser manejado de manera discrecional.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, consideró que en antiguos gobiernos era tal la discrecionalidad y opacidad en la asignación de los recursos del presupuesto que los beneficiarios eran los últimos en recibir sus partidas.

“Es oponerse porque están en contra de nuestro proyecto, ese es el fondo del asunto ", dijo.

El mandatario federal descartó presionar a los legisladores para aprobar su reforma y actúen de manera responsable y como representantes verdaderos del pueblo.

“Lo que les pediría es que actúen como verdaderos representantes del pueblo, que no actúen como representantes del pueblo cuando no lo son o sea, porque un legislador es un representante del pueblo, no es el representante de un partido, hay una gran diferencia”, expresó López Obrador.

(Foto: Cortesía Presidencia)

El Titular del Ejecutivo afirmó que este uso discrecional era muy común con los excedentes sobre las estimaciones del precio del barril de petróleo.

“Era muy común esto en la estimación del precio del barril de petróleo, siempre se quedaba abajo para manejar los excedentes de manera discrecional. Esos excedentes, cuando se estima menos el precio del petróleo, se distribuyen y una parte se tiene que entregar a los estados y otra parte a la federación, pero también se contempla que se pueden utilizar esos excedentes para corregir fugas del presupuesto”, dijo.

López Obrador recordó un episodio cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y asistió a una reunión para supuestamente repartir excedentes entre los estados de la República, y contó cómo fue que al final no les “toco nada”.

"Les explico. Antes se descontaban los robos que se hacían a los ductos, el huachicol. Si había 15 mil millones de excedentes a repartir, eso… Tengo constancia de lo que les estoy diciendo porque fui jefe de gobierno de la ciudad, una vez nos invitaron porque supuestamente se iban a repartir los excedentes, yo acostumbra no ir a esas reuniones, pero me convenció el secretario de Finanzas de que era importante porque le iba a tocar algo al gobierno de la ciudad, y ahí voy.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Estaba Gil de secretario de Hacienda y Carstens de subsecretario, y al que le toca exponer es a Carstens, todos los gobernadores ahí en una mesa, a ver cuánto les iba a tocar o nos iba a tocar de los 15 mil millones.

Entonces, empieza Carstens a decía: ‘En efecto, hay un excedente -pues todos tenían ya hecha la cuenta- son 15 mil millones, pero tenemos que utilizar de este dinero 12 mil millones de pesos -me acuerdo- por las fugas que significan los robos de los ductos de Pemex -o sea, el huachicol- de modo -dice- que quedan tres mil para repartir’.

Entonces, al final no le tocó nada a los estados y tampoco al Distrito Federal. Esas eran las cuentas, por eso digo, el huachicol estaba en el presupuesto, lo contabilizaban. Les estoy hablando de cuando Carstens era subsecretario, luego fue secretario, entonces por eso fue creciendo tanto lo del robo de combustible", indicó.

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente mexicano reiteró que la iniciativa enviada al Congreso va en el sentido de que no se pueda hacer un uso discrecional del presupuesto, y puso de ejemplo los recursos autorizados y los ejercidos en materia de seguridad pública del gobierno anterior, en los que dijo, hay una diferencia diametral.

Los otros ejemplos son el presupuesto. Ustedes pueden revisar el presupuesto de Gobernación en el anterior gobierno y lo relacionado con seguridad pública. Ponían 700 millones y ejercían 13 mil millones, una diferencia diametral entre lo aprobado y lo ejercido. Eso es lo que ya no queremos que siga sucediendo", concluyó López Obrador.

