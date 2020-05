Héctor Astudillo: “Es un exceso situar Guerrero como epicentro de la violencia en México”

(Foto: Carlos Alberto Carbajal/ Cuartoscuro)

“Es un exceso situar a Guerrero como el epicentro de la acción delictiva en el país", respondió el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, al informe de la organización International Crisis Group que calificó a esa entidad como el núcleo del crimen organizado en México.

Astudillo rechazó que la entidad a su cargo sea un estado fallido: “Guerrero ha ido a la baja en homicidios, en robo de vehículos, en secuestro, es un estado que salió del escándalo delincuencial, sin que el problema esté resuelto. Está fundado en que todavía en el año 2016 fuimos primer lugar en homicidios y hoy estamos en décimo lugar, no con datos míos, sino con los datos del Sistema Nacional de Seguridad. Guerrero es un estado que tiene gobernabilidad”.

Este lunes, Internacional Crisis Group publicó un reporte en el que tilda a Guerrero como el epicentro de la delincuencia en México y detalla que las perspectivas para reducir inmediatamente la violencia no son alentadoras. Todo esto, afirman, convierten a ese estado en el mayor desafío para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero, en entrevista con El Universal, Héctor Astudillo refutó estos dichos: “Hay datos bien interesantes que pueden demostrar que Guerrero no debería ser el único ejemplo que plantean en ese trabajo. Yo creo que hay estados, que yo no los voy a decir, porque me parecería imprudente, pero hay estados en el Bajío, es lo que puedo decir, y en otras partes del país, que tienen números más alarmantes que Guerrero, por eso insisto”.

El mandatario estatal aceptó que Guerrero es un asunto de seguridad nacional y se le debe prestar atención por muchos factores, pero advirtió que la violencia está en todo el país, que no es un problema exclusivo de ese estado. Incluso, agregó que su entidad es un ejemplo de disminución de la violencia.

El informe independiente señaló que son al menos 40 grupos los que luchan por imponer su propia ley en Guerrero, incluidas las organizaciones criminales y también las autodefensas, que nacieron como una resistencia a la violencia de los primeros y en varias ocasiones acabaron convertidas en grupos parecidos a los que buscaron combatir. “La competencia criminal es feroz, la corrupción es generalizada y la colusión policial desenfrenada”, indicaron al respecto.

También, The International Crisis Group manifestó que esa entidad demuestra que el presidente “se ha quedado corto en sus promesas” para frenar la violencia sin recurrir a la fuerza militar: “Guerrero ilustra cómo las nuevas políticas de López Obrador por sí solas resultan insuficientes para mitigar conflictos violentos”.

Incluso, el informe –realizado con docenas de entrevistados, incluidas autoridades de todos los niveles, víctimas, desplazados e incluso con narcotraficantes e integrantes de autodefensas, durante gran parte de 2019– relata que, si bien no todos los policías actúan en complicidad con el crimen organizado, según funcionarios de la institución, más del 80 por ciento se involucran en actividades “ilegales”.

El mandatario estatal de extracción priísta (partido opositior al gobierno central) reconoció que sí hay distintos grupos criminales que operan en su entidad, pero algunos solamente son pandillas y se autodenominan como grupos.

Asimismo refutó que en el informe se describa que 80% de los integrantes de las corporaciones policiacas tienen vínculos con el crimen organizado, “eso también me parece que es un exceso, que también yo no comparto, la policía estatal es muy entrona, muy luchona, muy sacrificada y que tiene todo mi reconocimiento, sin que tenga yo que meter las manos al fuego por alguien en especial”.

En paralelo, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), reportó que, por primera vez desde hace siete años, Guerrero salió de la lista de los cinco estados más violentos, dato reportado en el Índice de Paz México 2020. El estudio señala que esa entidad sigue siendo un foco rojo de violencia, pero que presentó durante 2019 una menor cantidad de homicidios y otros delitos respecto a 2018.

