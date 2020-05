Pemex aún no envía informe de 2019 a la SEC: pone en duda su viabilidad financiera

La petrolera estableció desde marzo medidas sanitarias emergentes que impidieron realizar dicho informe (Foto: Twitter / @Pemex)

La Comisión de Bolsa y Valores (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), auditor externo de Petróleos Mexicanos (Pemex), expresó sus dudas respeto a la viabilidad y capacidad financiera de la petrolera mexicana, pues ésta no ha presentado sus estados financieros del 2019.

Al respecto, Pemex emitió un comunicado oficial en el que puntualiza que derivado de la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, la administración de la petrolera y el gobierno mexicano han pospuesto la entrega del informe.

“Pemex y el gobierno mexicano han adoptado una serie de medidas destinadas a ayudar mitigar la propagación de COVID-19 [...] Estas medidas incluyen, entre otras, restricciones en el movimiento y la reunión de personas, así como restricciones y limitaciones en la capacidad de la fuerza laboral de PEMEX para acceder a nuestras instalaciones. Dichas medidas, incluidas el acceso limitado a las instalaciones de Pemex ha obstaculizado la capacidad de Petróleos Mexicanos para prepararse su informe anual Por los motivos anteriores, Petróleos Mexicanos anticipa que no será capaz de presentar su Informe Anual de manera oportuna”, se lee en el comunicado.

Pemex adelantó que tendrá el informe listo el 7 de mayo(Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Esto refiere al día en el que el gobierno federal decretó oficialmente la entrada a la Fase 2 de la epidemia, cuando el titular de la cancillería mexicana, Marcelo Ebrard, dijo durante una conferencia vespertina que se adoptarán medidas sanitarias consecuentes al grado de la emergencia en la que se encuentra México respecto al SARS-CoV-2.

Asimismo, en el mismo comunicado, estiman una fecha de entrega del reporte de viabilidad financiera y que tienen sustento en un auditor independiente para la emisión del mismo.

“De conformidad con la Orden de la SEC, Petróleos Mexicanos espera presentar su Informe Anual dentro de los 45 días posteriores a la fecha original fecha límite de presentación, aunque se está tratando de completar la presentación el 7 de mayo de 2020 o aproximadamente (sujeto a nuestra capacidad de llevar determinado trabajo de forma remota y la capacidad de nuestros empleados para acceder a algunas de nuestras instalaciones). Nuestros auditores independientes, KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (KPMG), han informado a nuestro Comité de Auditoría que el informe de los auditores de KPMG sobre nuestros estados financieros consolidados a partir del 31 de diciembre de 2019 incluya un párrafo explicativo que indique que existen dudas sustanciales sobre nuestra capacidad de continuar como empresa en funcionamiento”, abunda el texto para generar confianza en el órgano con sede en Estados Unidos.

Los petroprecios se han visto afectados negativamente por la presencia del COVID-19 en el mundo (Foto: Reuters / Dado Ruvic)

En el mismo texto, la empresa extractora y procesadora de hidrocarburos adelantó que el reporte final incluirá las pérdidas recurrentes operacionales, las afectaciones estimadas por la presencia del coronavirus en el país y los precios mundiales del petróleo, pues también representan un factor de riesgo que están obligados a contemplar para evaluar a Pemex ante el mundo.

“...Además de los impactos operativos, de la pandemia de COVID-19, los precios internacionales del petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural son volátiles y están fuertemente influenciados por condiciones y expectativas de oferta y demanda mundiales [...] han llevado a una disminución significativa de los precios del petróleo y, en consecuencia, afectó nuestro negocio, resultados de operaciones y condición financiera”, asume el comunicado sin ser concluyente.

La fecha límite planteada por la petrolera hasta el momento es el jueves 7 de mayo, en donde, si no se complica más el contexto pandémico en México se conocerá por fin el estado financiero de Pemex; sin embargo, las autoridades sanitarias nacionales y las estimaciones científicas de otras instituciones respetables como la UNAM han declarado reiteradamente que el pico más alto de la epidemia en México se dará entre el domingo 3 y el viernes 8 de mayo. No obstante, Pemex no ha solicitado otra prórroga de tiempo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Cavernas, pozos abandonados y buques: Pemex busca almacenar petróleo durante crisis

Bonos de Pemex son la nueva inversión oportuna

El oscuro panorama financiero de Pemex: reportó pérdidas por más de 560 millones de pesos en el primer trimestre del año