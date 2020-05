“No es opción”: por qué Raúl Jiménez está en contra de dar el título al Cruz Azul

El futbolista mexicano Raúl Jiménez consideró que no se le debería dar el título al Cruz Azul (Foto: Wolverhampton Wanderers)

El mexicano Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton Wanderers, no considera viable que se le dé el campeonato al Cruz Azul, en caso de no reanudarse el Clausura 2020 de la Liga MX.

El torneo se suspendió el 16 de marzo, tras concluir la Jornada 10, fueron 7 encuentros que se disputaron a puerta cerrada, como medida de prevención ante el número de casos positivos de coronavirus en México, además porque una de las medidas que emitió la Secretaría de Salud fue el evitar la concentración de personas.

“Darle el título a Cruz Azul no es una opción porque ha hecho mérito, ya que falta mucho”, indicó Raúl Jiménez para ESPN. La Máquina es líder con 22 unidades.

Son siete fechas las que faltan por disputarse para concluir la fase regular del torneo. La diferencia entre Cruz Azul y León, que ocupa la segunda posición, es de un punto, mientras que con Santos (tercero) y América (cuarto) es de cuatro unidades, en ambos casos.

Raúl Jiménez consideró que el resto de los equipos pueden pelear por el campeonato en la Liga MX (Foto: Especial)

El delantero mexicano acotó que “apenas va la mitad del torneo. León está atrás, había otros peleando la cima”.

La liga informó que tiene al menos cinco escenarios posibles para concluir el torneo, las decisiones que se tomen dependerán de las indicaciones que den las autoridades.

La opción que quedó anulada fue concluir la temporada y darle el dar el título al líder de la fase regular. Aunque la única excepción aplicaría ante un escenario crítico en el control de la pandemia.

El jugador del Wolverhampton añadió: “debe seguir igual, acá al parecer no hay fechas y se debe jugar todo en un mes, es difícil, es diferente, un poco más largo que en México, pero se puede hacer si todo se maneja bien”.

Rumores colocan a Jiménez en un equipo nuevo a diario

El mexicano jugó prácticamente todo el partido y sigue siendo el "9" fijo de Conceicao (Foto: Twitter)

El futbolista mexicano habló sobre los rumores que existen de los equipos a los que podría llegar, pero es un asunto que toma con calma.

“Me entero a través de las redes sociales; ya me pusieron en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere, hay que estar tranquilo. Si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien; me gustaría seguir en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea”, indicó

Aunque el futbolista de 28 años comentó que en caso de que se concretara alguna otra oportunidad, la tomará, sin prisa o urgencia por emigrar del Wolverhampton Wanderers

Jiménez ejemplificó que “si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona, es obvio que no dejas pasar una oportunidad así, pero si me quedo aquí estoy peleando por clasificar a Champions League, cosas importantes”.

El talento mostrado por el mexicano le ha valido ser considerado como uno de los mejores delanteros de la campaña 2019-2020, por el portal WhoScored, que analiza los números de jugadores de las cinco principales ligas europeas: Premier League, La Liga (España), Serie A (Italia), Bundesliga (Alemania) y Ligue 1 (Francia).

Hasta el momento, Raúl ha registrado en 22 goles y 10 asistencias, en 44 encuentros.

