FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026

Los jugadores y periodistas deberán adaptarse a las peticiones de los organizadores. (REUTERS/Dylan Martinez)

El Mundial 2026 ya está en marcha, y aunque el balón rueda con éxito en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, una fuerte polémica extradeportiva ha estallado en las salas de prensa. Diversos corresponsales internacionales han denunciado una insólita restricción: está prohibido hacer preguntas fuera del inglés durante las conferencias de prensa oficiales.

Esta medida ha encendido las alarmas y las críticas hacia la organización del torneo de la FIFA, considerando que se trata de uno de los eventos deportivos con mayor infraestructura y presupuesto en la historia, además de los ‘más inclusivos’ según el propio Gianni Infantino.

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Los medios han tenido que realizar preguntas pese a que los jugadores no hablen inglés. (Credit: Blake Dahlin-Imagn Images)

La razón detrás del veto al idioma español en las conferencias

La explicación técnica detrás de esta restricción ha dejado atónitos a los medios de comunicación. De acuerdo con los reportes desde las sedes, los periodistas no pueden formular preguntas en español debido a que no existe un servicio de interpretación remota disponible para este idioma en el sistema oficial de la organización.

Aunque el torneo se juega en un territorio con una gigantesca presencia hispanohablante (incluyendo a México como coanfitrión y a millones de residentes en Estados Unidos), la falta de traductores en tiempo real ha obligado a limitar las interacciones a otros idiomas autorizados.

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Es importante destacar que el español es el segundo idioma más hablado del mundo por número de hablantes nativos, superando al inglés en esa categoría y siendo una de las lenguas oficiales de la propia FIFA.

Uno de los casos que más han llamado la atención fue la rueda de prensa que ofreció Vinicius Jr. El jugador brasileño fue interceptado por la cadena de DAZN España, pero al solicitar que se le hablara en castellano, las autoridades indicaron que el protocolo indica que solo se debe usar inglés. Un caso similar ocurrió con los corresponsales de Azteca Deportes quienes intentaron hablar con Achraf Hakimi llegando a las mismas indicaciones.

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Los organizadores no hicieron ninguna excepción. (REUTERS/Dylan Martinez)

Una carencia organizativa que desata duras críticas

Para un evento de la magnitud de la Copa del Mundo 2026, que mueve miles de millones de dólares en patrocinios y derechos de transmisión, la ausencia de una herramienta de traducción remota en español es catalogada por los expertos como un “error logístico imperdonable”.

Los principales puntos de crítica en el entorno periodístico señalan:

Falta de inclusión: Se limita el trabajo de cientos de periodistas de España, Centroamérica y Sudamérica incluso en un país como México en donde su idioma principal es el español.

Contradicción geográfica: El torneo se disputa, en gran parte, en estadios y ciudades con raíces e historia hispana, lo que ha puesto en duda la inclusión de jugadores, comunicadore y aficionados.

Barrera de comunicación: Los aficionados de los países hispanohablantes reciben declaraciones traducidas de segunda mano, perdiendo la inmediatez del directo.

¿Qué impacto tiene esto para el resto del Mundial 2026?

Este fallo en la organización empaña los esfuerzos de la FIFA por ofrecer un torneo impecable. Las quejas de los reporteros en redes sociales ya se han vuelto virales, presionando al comité organizador para que solucione este problema técnico a la brevedad.

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Mientras el torneo avanza hacia las fases definitivas, queda en el aire la duda de si la presión mediática logrará que se implemente, de última hora, el servicio de interpretación remota que el idioma español y su audiencia merecen.