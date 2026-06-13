México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

El conjunto azteca tiene la mirada puesta en su próximo rival. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El camino de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha comenzado con el pie derecho tras una sólida victoria por 2-0 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Con los primeros tres puntos en la bolsa, el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya se enfoca en su segundo compromiso del Grupo A, donde tendrá como sinodal a un viejo conocido de las citas mundialistas: Corea del Sur.

De cara a este crucial enfrentamiento que se celebrará en el Estadio Guadalajara, la balanza de la historia se inclina de forma contundente hacia el combinado tricolor. A lo largo de sus participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA, México mantiene un récord perfecto frente a selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Esta hegemonía absoluta se ha construido a lo largo de cuatro décadas y abarca batallas épicas que repasamos a continuación.

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La presentación del equipo de Aguirre fue destacada rompiendo una racha negativa en las inauguraciones. (REUTERS/Hannah Mckay)

El historial perfecto de México contra la AFC en Copas del Mundo

El idilio del Tri frente a las escuadras asiáticas no es una coincidencia temporal; es una constante estadística que se ha repetido cada vez que se cruzan en el máximo escenario del fútbol. Desde Medio Oriente hasta el Lejano Oriente, México ha sabido descifrar los planteamientos de la región.

1986: El inicio de la racha frente a Irak

La historia comenzó en casa, durante la Copa del Mundo de México 1986. En la fase de grupos, la escuadra nacional se midió ante un férreo e incómodo equipo de Irak. Aquel conjunto asiático basó su estrategia en un cerrojo defensivo que complicó la generación de juego local. Sin embargo, al minuto 54, el defensor Fernando Quirarte rompió el cero definitivo en el marcador, sellando un ajustado 1-0 que a la postre catapultaría a México hacia la ronda de octavos de final.

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1998: Remontada de infarto ante Corea del Sur

Doce años más tarde, en Francia 1998, llegó el primer duelo oficial en Mundiales ante los denominados “Tigres de Asia”. El partido en el Stade de Gerland en Lyon inició de forma turbulenta: los coreanos se adelantaron al minuto 28 gracias a un disparo desviado de Ha Seok-ju. La respuesta mexicana en el segundo tiempo fue feroz. Ricardo Peláez empató el encuentro al 51′ y, posteriormente, Luis “El Matador” Hernández firmó un doblete espectacular para decretar una victoria por 3-1 que encendió la euforia azteca.

El futbolista se consagró como una de las leyendas del Tricolor. (Foto: Twitter@dogomoreno)

2006: Omar Bravo guía el triunfo sobre Irán

En el Mundial de Alemania 2006, bajo el mando estratégico de Ricardo La Volpe, la Selección Mexicana debutó en Núremberg enfrentando a la selección de Irán. Aunque el partido parecía entramparse tras el empate transitorio de Yahya Golmohammadi (que respondió al gol inicial de Omar Bravo), el Tri sacó la jerarquía en el último cuarto de hora. Bravo anotó su segundo tanto al 76′ y el naturalizado Zinha cerró la pinza con un gran remate de cabeza apenas tres minutos después para decretar otro sólido 3-1.

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2018: El último festejo ante los surcoreanos en Rostov

El antecedente más fresco en el certamen veraniego ocurrió durante la travesía por Rusia 2018. En la segunda jornada del grupo, México volvió a verse las caras con Corea del Sur en la Arena de Rostov. Un penalti bien ejecutado por Carlos Vela al minuto 26 abrió la puerta, mientras que Javier “Chicharito” Hernández amplió la ventaja en el complemento tras una gran jugada colectiva. Pese a que la estrella del Tottenham, Son Heung-min, descontó en el tiempo añadido con un golazo de fuera del área, la victoria tricolor se selló con un 2-1 definitivo.

Foto de archivo de Javier "Chicharito" Hernández celebrando un gol con la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2018. (REUTERS/Jason Cairnduff)

Un balance histórico que va más allá de los Mundiales

Si bien los duelos del campeonato mundial favorecen enteramente a México, el historial general en selecciones mayores es mucho más parejo y añade pimienta a este nuevo capítulo. Contando partidos amistosos, Copas de Oro y la extinta Copa Confederaciones, México y Corea del Sur se han enfrentado en 18 ocasiones, con un saldo de 8 victorias para el Tri, 7 para los coreanos y 3 empates.

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El duelo más reciente sobre la cancha se dio en septiembre de 2025, durante un partido amistoso internacional que culminó en un vibrante empate 2-2, con goles de Raúl Jiménez y Santiago Giménez para el bando mexicano.

Con la mesa puesta y una tendencia histórica inmaculada de 5-0 en Mundiales, la Selección Mexicana buscará validar su condición de local y mantener el paso perfecto contra los rivales asiáticos para amarrar anticipadamente su boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

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