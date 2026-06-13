Guillermo Almada asume el reto del América rumbo al Apertura 2026: “Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera”

(EFE /David Martínez Pelcastre)

Mientras gran parte de la atención deportiva se concentra en el Mundial 2026, en Coapa comienza una nueva etapa con la llegada de Guillermo Almada al banquillo del América.

El técnico uruguayo ofreció sus primeras declaraciones como entrenador azulcrema, donde destacó la relevancia de dirigir a una de las instituciones más importantes del futbol mexicano y expresó su entusiasmo por el proyecto que inicia junto al club.

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A través de un video difundido en las redes sociales oficiales del América, Almada agradeció la recepción que ha recibido por parte de los jugadores, directivos y trabajadores de la institución, al tiempo que compartió sus objetivos para esta nueva etapa.

Almada destaca el significado de llegar al América

Guillermo Almada se convirtió en el nuevo DT de América (X/ @ClubAmerica)

El estratega calificó su llegada al conjunto azulcrema como uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. Para Almada, dirigir a las Águilas representa una oportunidad de gran relevancia debido al peso histórico y la proyección internacional de la institución.

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“Es un orgullo de los más grandes de mi carrera deportiva porque estoy en un club muy representativo en México, en América y en el mundo”, señaló el entrenador.

Además, reconoció la disposición del plantel y el recibimiento que tanto él como su cuerpo técnico han encontrado en sus primeros días de trabajo. Almada destacó el ambiente interno del equipo y aseguró que buscará fortalecer la unión dentro del grupo durante la temporada.

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“Se nota que es una familia que debemos sostener y acentuar a lo largo del año”, afirmó.

El nuevo técnico apunta a construir una conexión con la afición

(DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

Más allá de los resultados, Almada señaló que uno de sus objetivos será que el equipo desarrolle una identidad reconocible dentro del campo. El uruguayo aseguró que buscará que el estilo de juego genere una conexión con la afición americanista y contribuya a mantener al club como protagonista.

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“Queremos que el equipo transmita cosas para contagiar a nuestra afición. Queremos tratar de quedar en la historia del club porque eso no hay dinero en el mundo que lo compre”, expresó.

Sobre las expectativas que acompañan al cargo, el timonel reconoció la exigencia que implica dirigir al América y sostuvo que la mejor manera de afrontar la presión será competir por los títulos. En ese sentido, señaló que el principal objetivo será conquistar el campeonato de la Liga MX, además de mantenerse en la pelea por los torneos internacionales que dispute el equipo.

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El técnico también subrayó la importancia del trabajo diario y la dedicación del grupo para alcanzar las metas planteadas, confiando en la capacidad y compromiso de los futbolistas para responder a las exigencias de la institución.