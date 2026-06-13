México Deportes

Hidalgo, el delfín mexicano que predijo se vuelve viral al predecir victorias de México y EEUU en el Mundial 2026

El mamífero marino de Quintana Roo se volvió tendencia tras predecir correctamente la victoria del Tricolor en el partido inaugural de la Copa del Mundo

Guardar
Google icon

El simpático delfín ganó miles de seguidores luego de encadenar varios pronósticos correctos durante el arranque del torneo.

La victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 provocó festejos en todo el país. Sin embargo, más allá de los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, otro protagonista inesperado comenzó a acaparar la atención de los aficionados en redes sociales: Hidalgo, un delfín que supuestamente anticipó el resultado del encuentro.

El simpático mamífero marino, que habita en un parque acuático de Quintana Roo, se volvió tendencia después de participar en una dinámica recreativa organizada antes del debut del Tricolor. La actividad consistía en elegir entre dos opciones representadas por los equipos que disputarían el encuentro mundialista.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay

Ante la mirada de trabajadores y visitantes, Hidalgo se inclinó por la alternativa relacionada con México, situación que fue interpretada por los aficionados como una predicción favorable para el conjunto nacional.

Lo que parecía una simple actividad de entretenimiento tomó fuerza una vez concluido el encuentro en el Estadio Ciudad de México. Con el triunfo mexicano por marcador de 2-0, numerosos usuarios comenzaron a compartir el video del delfín, atribuyéndole el acierto y convirtiéndolo en uno de los fenómenos virales más comentados del arranque del torneo.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Orbelin Pineda and teammates celebrate with fans after the match REUTERS/Pawel Kopczynski
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Orbelin Pineda and teammates celebrate with fans after the match REUTERS/Pawel Kopczynski

Las imágenes comenzaron a multiplicarse rápidamente en TikTok, Instagram, Facebook y X, donde miles de aficionados reaccionaron con humor y entusiasmo. Aunque la dinámica no tiene ningún respaldo científico y forma parte únicamente de actividades recreativas, eso no impidió que Hidalgo se ganara el cariño de los seguidores del futbol.

La popularidad del delfín aumentó todavía más debido a que no fue el único resultado que acertó. De acuerdo con los videos compartidos por el parque acuático, también coincidió con el desenlace del partido entre Estados Unidos y Paraguay, fortaleciendo la imagen de un supuesto “oráculo” mundialista.

El animal maritimo se viralizó al acertar su segundo resultado del Mundial 2026

Ahora, la tercera predicción de Hidalgo apunta a un duelo que ha despertado gran interés entre los aficionados. Según la dinámica realizada, el mamífero marino eligió a España como ganador frente a Cabo Verde, por lo que muchos ya esperan conocer si volverá a acertar.

La repercusión fue tan grande que incluso las cuentas oficiales de la Selección Mexicana se sumaron a la conversación. En TikTok, la representación nacional dedicó un mensaje especial al nuevo personaje viral.

“Te queremos mucho, Hidalgo 💚🐬”, escribió la cuenta oficial de la Selección Mexicana de TikTok.

Las comparaciones con uno de los animales más famosos en la historia de los Mundiales no tardaron en aparecer. Diversos usuarios recordaron al Pulpo Paul, quien ganó fama internacional durante Sudáfrica 2010 por acertar varios resultados de la selección alemana.

Entre los comentarios más populares destacaron mensajes como: “2010: El pulpo Paul 🐙 2026: El delfín Hidalgo 🐬 😂😂”; “me acorde de un pulpo”; y “pues es mexicano el we no ves que se llama Hidalgo”.

El fenómeno demuestra cómo la Copa del Mundo genera historias que van mucho más allá de lo que ocurre dentro de la cancha. En cada edición aparecen personajes, anécdotas y situaciones inesperadas que terminan captando la atención de millones de personas alrededor del planeta.

La peculiar dinámica realizada en un parque acuático de Quintana Roo se volvió tendencia entre los aficionados al futbol.
La peculiar dinámica realizada en un parque acuático de Quintana Roo se volvió tendencia entre los aficionados al futbol.

Mientras Hidalgo sigue acumulando seguidores en internet, la Selección Mexicana ya se enfoca en su siguiente desafío dentro de la competencia. El próximo 18 de junio, el equipo nacional enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara en un compromiso que podría resultar determinante para definir el rumbo del Grupo.

El encuentro ha generado gran expectativa debido a que ambas selecciones comenzaron el torneo con una victoria. México derrotó 2-0 a Sudáfrica, mientras que el conjunto surcoreano superó 2-1 a Chequia.

Por ahora, los aficionados continúan celebrando el triunfo del Tricolor y siguiendo de cerca las curiosas predicciones de Hidalgo, el delfín que pasó de ser una atracción turística en Quintana Roo a convertirse en uno de los personajes más comentados de las primeras horas del Mundial 2026.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección MexicanaSelección de Estados Unidosdelfínprediccionesviralmexico-deportesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Aunque algunos aficionados corearon su nombre, otros aprovecharon su presencia para recordarle las polémicas de su paso como gobernador de Morelos

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Guillermo Almada asume el reto del América rumbo al Apertura 2026: “Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera”

El técnico uruguayo ofreció sus primeras declaraciones como entrenador azulcrema

Guillermo Almada asume el reto del América rumbo al Apertura 2026: “Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera”

FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026

Pese a que en los países anfitriones se hablan diferentes lenguajes, el organismo internacional estableció reglas claras en las ruedas de prensa

FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026

Exhiben a presunto empleado vinculado a ICE usando jersey de México y desata polémica en redes: “Debería darte vergüenza”

Un video grabado afuera de un edificio federal provocó una ola de reacciones luego de que un activista confrontara a un trabajador relacionado con programas de supervisión migratoria

Exhiben a presunto empleado vinculado a ICE usando jersey de México y desata polémica en redes: “Debería darte vergüenza”

Aficionada mexicana crea atrevido outfit con estampas del Mundial 2026 y se vuelve viral en redes

Su peculiar forma de celebrar la Copa del Mundo llamó la atención de cientos de aficionados que recorren las calles de la Ciudad de México

Aficionada mexicana crea atrevido outfit con estampas del Mundial 2026 y se vuelve viral en redes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

FGR asegura más de 22 mil litros de hidrocarburo en cateo realizado en Zapopan

Matan a edil de Oaxaca afuera de su casa, había pedido protección en mayo

Revelan red de “mulas humanas” al servicio de Los Chapitos: usaban mujeres vulnerables para cruzar fentanilo

Tres adolescentes van a buscar trabajo, no regresan y una fosa en Tecate abre la peor sospecha para sus familias

ENTRETENIMIENTO

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

DEPORTES

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Guillermo Almada asume el reto del América rumbo al Apertura 2026: “Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera”

FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026

Exhiben a presunto empleado vinculado a ICE usando jersey de México y desata polémica en redes: “Debería darte vergüenza”

Aficionada mexicana crea atrevido outfit con estampas del Mundial 2026 y se vuelve viral en redes