Hidalgo, el delfín mexicano que predijo se vuelve viral al predecir victorias de México y EEUU en el Mundial 2026

El simpático delfín ganó miles de seguidores luego de encadenar varios pronósticos correctos durante el arranque del torneo.

La victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 provocó festejos en todo el país. Sin embargo, más allá de los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, otro protagonista inesperado comenzó a acaparar la atención de los aficionados en redes sociales: Hidalgo, un delfín que supuestamente anticipó el resultado del encuentro.

El simpático mamífero marino, que habita en un parque acuático de Quintana Roo, se volvió tendencia después de participar en una dinámica recreativa organizada antes del debut del Tricolor. La actividad consistía en elegir entre dos opciones representadas por los equipos que disputarían el encuentro mundialista.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates after the match REUTERS/Hannah Mckay

Ante la mirada de trabajadores y visitantes, Hidalgo se inclinó por la alternativa relacionada con México, situación que fue interpretada por los aficionados como una predicción favorable para el conjunto nacional.

Lo que parecía una simple actividad de entretenimiento tomó fuerza una vez concluido el encuentro en el Estadio Ciudad de México. Con el triunfo mexicano por marcador de 2-0, numerosos usuarios comenzaron a compartir el video del delfín, atribuyéndole el acierto y convirtiéndolo en uno de los fenómenos virales más comentados del arranque del torneo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Orbelin Pineda and teammates celebrate with fans after the match REUTERS/Pawel Kopczynski

Las imágenes comenzaron a multiplicarse rápidamente en TikTok, Instagram, Facebook y X, donde miles de aficionados reaccionaron con humor y entusiasmo. Aunque la dinámica no tiene ningún respaldo científico y forma parte únicamente de actividades recreativas, eso no impidió que Hidalgo se ganara el cariño de los seguidores del futbol.

La popularidad del delfín aumentó todavía más debido a que no fue el único resultado que acertó. De acuerdo con los videos compartidos por el parque acuático, también coincidió con el desenlace del partido entre Estados Unidos y Paraguay, fortaleciendo la imagen de un supuesto “oráculo” mundialista.

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El animal maritimo se viralizó al acertar su segundo resultado del Mundial 2026

Ahora, la tercera predicción de Hidalgo apunta a un duelo que ha despertado gran interés entre los aficionados. Según la dinámica realizada, el mamífero marino eligió a España como ganador frente a Cabo Verde, por lo que muchos ya esperan conocer si volverá a acertar.

La repercusión fue tan grande que incluso las cuentas oficiales de la Selección Mexicana se sumaron a la conversación. En TikTok, la representación nacional dedicó un mensaje especial al nuevo personaje viral.

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“Te queremos mucho, Hidalgo 💚🐬”, escribió la cuenta oficial de la Selección Mexicana de TikTok.

Las comparaciones con uno de los animales más famosos en la historia de los Mundiales no tardaron en aparecer. Diversos usuarios recordaron al Pulpo Paul, quien ganó fama internacional durante Sudáfrica 2010 por acertar varios resultados de la selección alemana.

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Entre los comentarios más populares destacaron mensajes como: “2010: El pulpo Paul 🐙 2026: El delfín Hidalgo 🐬 😂😂”; “me acorde de un pulpo”; y “pues es mexicano el we no ves que se llama Hidalgo”.

El fenómeno demuestra cómo la Copa del Mundo genera historias que van mucho más allá de lo que ocurre dentro de la cancha. En cada edición aparecen personajes, anécdotas y situaciones inesperadas que terminan captando la atención de millones de personas alrededor del planeta.

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La peculiar dinámica realizada en un parque acuático de Quintana Roo se volvió tendencia entre los aficionados al futbol.

Mientras Hidalgo sigue acumulando seguidores en internet, la Selección Mexicana ya se enfoca en su siguiente desafío dentro de la competencia. El próximo 18 de junio, el equipo nacional enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara en un compromiso que podría resultar determinante para definir el rumbo del Grupo.

El encuentro ha generado gran expectativa debido a que ambas selecciones comenzaron el torneo con una victoria. México derrotó 2-0 a Sudáfrica, mientras que el conjunto surcoreano superó 2-1 a Chequia.

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Por ahora, los aficionados continúan celebrando el triunfo del Tricolor y siguiendo de cerca las curiosas predicciones de Hidalgo, el delfín que pasó de ser una atracción turística en Quintana Roo a convertirse en uno de los personajes más comentados de las primeras horas del Mundial 2026.