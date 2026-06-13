México

¿Cuánto cuesta aprender futbol en México? Profeco revela precios de escuelas para niñas, niños y adolescentes

La recolección de precios se realizó entre el 3 y el 6 de marzo de 2026, a través de llamadas telefónicas actuando como consumidores encubiertos

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Un grupo diverso de niños y niñas con pecheras de colores corre en una cancha de fútbol sintética. Un entrenador sonríe y señala; balones y conos en primer plano.
Un grupo diverso de niños y niñas de entre 6 y 9 años participa activamente en un entrenamiento de fútbol en una cancha sintética, bajo la supervisión atenta de un entrenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente festivo que acompaña a la Copa del Mundo ha despertado en muchas familias el deseo de que sus hijas e hijos aprendan futbol de manera formal. Para orientar a quienes buscan opciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio en 33 academias deportivas de 22 estados de la República. El objetivo fue conocer los costos, modalidades y características de los servicios que ofrecen estas escuelas a menores de ocho años que desean iniciarse en la disciplina.

Además de perfeccionar la técnica individual y el talento en función de la edad y el género, la práctica organizada de este deporte es una vía para inculcar valores como la disciplina, el respeto y el trabajo colaborativo. Estas cualidades resultan esenciales para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, tanto dentro como fuera del campo de juego.

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La recolección de precios se realizó entre el 3 y el 6 de marzo de 2026, a través de llamadas telefónicas actuando como consumidores encubiertos. Se consultaron tarifas bajo el esquema de formación básica, orientada al aprendizaje recreativo. Es importante considerar que los montos pueden haber variado desde entonces.

Nueve niños y niñas abrazados en una cancha de fútbol sintética, con uniformes coloridos, celebran. Uno sostiene un trofeo dorado mientras varios levantan los brazos.
Nueve niños y niñas con uniformes deportivos coloridos se abrazan en una cancha de fútbol sintética, celebrando con alegría mientras uno sostiene un trofeo dorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativo de precios y recomendaciones para elegir escuela de fútbol

El análisis de Profeco arrojó una amplia variedad de precios y servicios según la entidad y la institución consultada.

Aguascalientes

  • Escuela de Futbol Hidro Gallos, rango de edad 8 años, sin costo por inscripción, mensualidad $390.00 pesos. Costo de uniformes $690.00 pesos. Tipo de futbol: 11, al aire libre.

Campeche

  • Escuela de Futbol Pumas, rango de edad 8 a 9 años, $100.00 pesos por inscripción, mensualidad $300.00 pesos. Costo de uniformes $450.00 pesos. Tipo de futbol: 9, al aire libre.

Ciudad de México

  • Escuela de Futbol Villareal España Roma Norte, rango de edad 8 años, $2,320.00 pesos por inscripción, mensualidad $2,088.00 pesos. Costo de uniforme de entrenamiento $800.00 pesos. Tipo de futbol: 7, pasto sintético, sin techo.

Durango

  • Escuela de Futbol Valcha-Durango, rango de edad 8 a 9 años, sin costo por inscripción, mensualidad $420.00 pesos. Costo de uniformes $450.00 pesos. Tipo de futbol: 5 y 7, al aire libre.

Jalisco

  • Escuela de Futbol Gol de Oro, rango de edad 7 a 9 años, $150.00 pesos por inscripción, mensualidad $ 450.00 pesos. Sin uniforme obligatorio. Tipo de futbol: 7, techado, cerrado.

Estado de México

  • Centro de Formación Tuzos Esparza Soccer, rango de edad 6 a 8 años, $800.00 pesos por inscripción, mensualidad $400.00 pesos. Costo de uniformes $1,200.00 pesos. Tipo de futbol: 7, cancha sintética dentro del Centro Cívico de San Cristóbal o Universidad de Ecatepec.

Quintana Roo

  • Filial Pumas Cancún, rango de edad 7 a 8 años, $2,500.00 pesos por inscripción, mensualidad $950.00 pesos. Costo de uniformes $2,000.00 pesos. Tipo de futbol: 7 y 9, cancha abierta empastada.

Tlaxcala

  • Academia de Futbol y Centro de Formación Pumas Tlaxcala, rango de edad 6 a 10 años, $300.00 pesos por inscripción, mensualidad $500.00 pesos. Costo de uniformes $980.00 pesos. Tipo de futbol: 7, cancha abierta.  

Veracruz

  • Escuela de Futbol C.D.F., rango de edad 6 a 9 años, sin costo por inscripción, mensualidad $500.00 pesos. Costo de uniformes $450.00 pesos. Tipo de futbol: futbol y futbol 9, aire libre.

La institución recomienda comparar no solo los precios, sino también aspectos como la frecuencia de los entrenamientos, el tipo de cancha (abierta, techada, sintética), la disponibilidad de lugares y los servicios incluidos. Aconseja además conservar recibos, credenciales y reglamentos para cualquier aclaración futura.

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Esta iniciativa forma parte del Mundial Social, un programa del Gobierno de México que busca dejar una huella positiva y sostenible en el deporte nacional, promoviendo además la cultura, la salud y la educación a través de actividades paralelas al torneo internacional.

Para consultar el listado completo de precios y escuelas en otras entidades, las personas interesadas pueden acceder gratuitamente a la edición especial de la Revista del Consumidor.

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