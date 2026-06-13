México

Esta es la alianza millonaria entre Clara Brugada y la empresa que pintó a la CDMX de morado, según el PAN

Luisa Gutiérrez Ureña señaló que la jefa de Gobierno ha otorgado contratos millonarios a la empresa desde el 2018

Guardar
Google icon
Vista aérea de Clara Brugada sonriendo en un balcón, con el Ángel de la Independencia y el paisaje urbano de la Ciudad de México de fondo, teñido de morado
Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, observa el paisaje urbano mientras defiende la identidad visual morada de la capital, ligada a las luchas feministas y la transformación urbana. (Infobae Especial)

Luisa Gutiérrez Ureña, líder del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, acusa a la jefa de Gobierno Clara Brugada de beneficiar a la empresa Imagen y Color con contratos por más de 159 millones de pesos y de gastar 23 mil millones en obras que, según la dirigente panista, pudieron destinarse a infraestructura esencial.

Gutiérrez Ureña denuncia a través de un video publicado en redes sociales que tanto la corrupción como la incapacidad definen el manejo de recursos públicos en la capital.

PUBLICIDAD

Según la dirigente local, Imagen y Color recibió casi 137 millones de pesos entre 2018 y 2024, periodo en que Brugada fue alcaldesa de Iztapalapa.

Gutiérrez Ureña afirmó que esa empresa, ahora contratada en la administración central, ha conseguido otros 122 millones en solo un año.

“Imagen y Color es una de las empresas favoritas de Clara Brugada. La contrataron de 2018 a 2021 en el primer mandato de Clara como alcaldesa en Iztapalapa y de 2021 a 2024. Le dieron casi 137 millones en esos seis años.

PUBLICIDAD

“En la campaña 2024 esta empresa se vio tan beneficiada que por supuesto le hizo una donación a la hoy jefa de gobierno de varios millones”, señaló.

Sostuvo que los contratos a Imagen y Color permitieron a la empresa “ganar todo” y cuestionó las decisiones sobre la imagen urbana.

“Yo creo que en el gobierno de la Ciudad de México también tenemos a alguien que no ubica bien los colores, porque al final les dio igual si pintaban de morado que pintaban de amarillo”, agregó.

La presidenta capitalina del PAN estima que los 23 mil millones de pesos destinados a pintar ajolotes, puentes de morado, un paseo elevado y candelabros en el Metro habrían alcanzado para comprar 76 trenes nuevos para el Metro, sustituir 3 mil 526 kilómetros de drenaje profundo o tapar 7.6 millones de baches.

“La corrupción y la ineptitud nos sale MUY CARA”, concluyó Gutiérrez Ureña.

Durante la madrugada del 1 de junio, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México repintaron de amarillo diversas barreras, puentes y vialidades que días antes habían sido cubiertas con pintura morada.

Videos difundidos en redes sociales mostraron las labores en arterias como Periférico, Circuito Interior y Eje 5 Sur, lo que generó críticas por un posible doble gasto de recursos públicos.

El color morado coincidía con la identidad gráfica de la administración de Clara Brugada, lo que llevó a cuestionamientos sobre si existía una estrategia para modificar la imagen urbana.

Ante la polémica, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) aclaró que no hubo instrucción oficial para cambiar colores de manera generalizada y atribuyó la aplicación del morado a la empresa contratista responsable del mantenimiento.

La autoridad explicó que al detectar el uso de un color no autorizado, se ordenó corregir los trabajos para cumplir con la normatividad vigente en señalización y seguridad vial.

En su momento, la SOBSE afirmó que todo el mantenimiento debe respetar criterios técnicos y estar bajo supervisión permanente.

Clara Brugada negó que exista un programa para repintar la ciudad y aseguró que sólo se cumple la normativa oficial, descartando una estrategia de imagen institucional.

La controversia persiste por el costo de estas acciones y la transparencia en los contratos de mantenimiento urbano.

Denuncian inundación en hospital psiquiátrico

La diputada Dany Álvarez, del PAN en la Ciudad de México, difunde un video mostrando una inundación en el Hospital Psiquiátrico de San Fernando, en Tlalpan.

En la grabación se observa lo que aparentemente es una sala de espera con agua de aproximadamente 120 centímetros de altura, pacientes sentados tratando de no mojarse los pies, y personal médico cruzando el área inundada.

“El hospital psiquiátrico de San Fernando en Tlalpan en medio de la porquería, siendo víctima de la NEGLIGENTE falta de infraestructura.

“Si los 16 mil millones que derrocharon en las obras del Mundial se hubieran gastado en lo que realmente urge, no estaríamos viviendo entre la mierda pero con nuevas obras, por cierto también inundadas”.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXPANmoradomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José, Johan y Eder mataron a cuatro personas, entre ellos dos adolescentes, en fiesta del 10 del mayo en Iztapalapa

Los imputados arribaron en un vehículo y una motocicleta a un inmueble ubicado en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, ya fueron cinculados a proceso

José, Johan y Eder mataron a cuatro personas, entre ellos dos adolescentes, en fiesta del 10 del mayo en Iztapalapa

Del Ángel de la Independencia a las calles de protesta: el Mundial exhibe las dos caras del país

El futbol es una realidad compleja, donde conviven la pasión, el sentido de comunidad y la lógica de mercado, de acuerdo con un especialista de la IBERO

Del Ángel de la Independencia a las calles de protesta: el Mundial exhibe las dos caras del país

Detienen a dos mujeres y un hombre por secuestar migrantes en Tamaulipas

Según la FGR, los imputados Gregorio N, Britani N y Balbina N son investigados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas migrantes hacia Estados Unidos

Detienen a dos mujeres y un hombre por secuestar migrantes en Tamaulipas

¿Recibiste llamadas de cobranza ilegal? Esto es lo que debes hacer, según la PDI

Las autoridades recomiendan conservar capturas de pantalla como prueba y presentar la denuncia en la Agencia del Ministerio Público más cercana

¿Recibiste llamadas de cobranza ilegal? Esto es lo que debes hacer, según la PDI

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Cristina “N”, señalada como probable integrante de “Los Olmos Fragoso”, grupo investigado por diversos robos a casa habitación en la capital

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

Cae presunta integrante de “Los Olmos Fragoso”, banda ligada a robos de casas en CDMX

FGR asegura más de 22 mil litros de hidrocarburo en cateo realizado en Zapopan

Matan a edil de Oaxaca afuera de su casa, había pedido protección en mayo

Revelan red de “mulas humanas” al servicio de Los Chapitos: usaban mujeres vulnerables para cruzar fentanilo

Tres adolescentes van a buscar trabajo, no regresan y una fosa en Tecate abre la peor sospecha para sus familias

ENTRETENIMIENTO

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

Diego Luna critica el Mundial 2026: “La gente del lugar no podrá ir a ver los partidos”

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

DEPORTES

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

México vs Corea del Sur: así le ha ido al Tri contra rivales asiáticos en los Mundiales

Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Hidalgo, el delfín mexicano que predijo se vuelve viral al predecir victorias de México y EEUU en el Mundial 2026

Guillermo Almada asume el reto del América rumbo al Apertura 2026: “Es uno de los orgullos más grandes de mi carrera”

FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026