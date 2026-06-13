Esta es la alianza millonaria entre Clara Brugada y la empresa que pintó a la CDMX de morado, según el PAN

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, observa el paisaje urbano mientras defiende la identidad visual morada de la capital, ligada a las luchas feministas y la transformación urbana. (Infobae Especial)

Luisa Gutiérrez Ureña, líder del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, acusa a la jefa de Gobierno Clara Brugada de beneficiar a la empresa Imagen y Color con contratos por más de 159 millones de pesos y de gastar 23 mil millones en obras que, según la dirigente panista, pudieron destinarse a infraestructura esencial.

Gutiérrez Ureña denuncia a través de un video publicado en redes sociales que tanto la corrupción como la incapacidad definen el manejo de recursos públicos en la capital.

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Según la dirigente local, Imagen y Color recibió casi 137 millones de pesos entre 2018 y 2024, periodo en que Brugada fue alcaldesa de Iztapalapa.

Gutiérrez Ureña afirmó que esa empresa, ahora contratada en la administración central, ha conseguido otros 122 millones en solo un año.

“Imagen y Color es una de las empresas favoritas de Clara Brugada. La contrataron de 2018 a 2021 en el primer mandato de Clara como alcaldesa en Iztapalapa y de 2021 a 2024. Le dieron casi 137 millones en esos seis años.

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“En la campaña 2024 esta empresa se vio tan beneficiada que por supuesto le hizo una donación a la hoy jefa de gobierno de varios millones”, señaló.

Sostuvo que los contratos a Imagen y Color permitieron a la empresa “ganar todo” y cuestionó las decisiones sobre la imagen urbana.

“Yo creo que en el gobierno de la Ciudad de México también tenemos a alguien que no ubica bien los colores, porque al final les dio igual si pintaban de morado que pintaban de amarillo”, agregó.

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La presidenta capitalina del PAN estima que los 23 mil millones de pesos destinados a pintar ajolotes, puentes de morado, un paseo elevado y candelabros en el Metro habrían alcanzado para comprar 76 trenes nuevos para el Metro, sustituir 3 mil 526 kilómetros de drenaje profundo o tapar 7.6 millones de baches.

“La corrupción y la ineptitud nos sale MUY CARA”, concluyó Gutiérrez Ureña.

Durante la madrugada del 1 de junio, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México repintaron de amarillo diversas barreras, puentes y vialidades que días antes habían sido cubiertas con pintura morada.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron las labores en arterias como Periférico, Circuito Interior y Eje 5 Sur, lo que generó críticas por un posible doble gasto de recursos públicos.

El color morado coincidía con la identidad gráfica de la administración de Clara Brugada, lo que llevó a cuestionamientos sobre si existía una estrategia para modificar la imagen urbana.

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Ante la polémica, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) aclaró que no hubo instrucción oficial para cambiar colores de manera generalizada y atribuyó la aplicación del morado a la empresa contratista responsable del mantenimiento.

La autoridad explicó que al detectar el uso de un color no autorizado, se ordenó corregir los trabajos para cumplir con la normatividad vigente en señalización y seguridad vial.

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En su momento, la SOBSE afirmó que todo el mantenimiento debe respetar criterios técnicos y estar bajo supervisión permanente.

Clara Brugada negó que exista un programa para repintar la ciudad y aseguró que sólo se cumple la normativa oficial, descartando una estrategia de imagen institucional.

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La controversia persiste por el costo de estas acciones y la transparencia en los contratos de mantenimiento urbano.

Denuncian inundación en hospital psiquiátrico

La diputada Dany Álvarez, del PAN en la Ciudad de México, difunde un video mostrando una inundación en el Hospital Psiquiátrico de San Fernando, en Tlalpan.

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En la grabación se observa lo que aparentemente es una sala de espera con agua de aproximadamente 120 centímetros de altura, pacientes sentados tratando de no mojarse los pies, y personal médico cruzando el área inundada.

“El hospital psiquiátrico de San Fernando en Tlalpan en medio de la porquería, siendo víctima de la NEGLIGENTE falta de infraestructura.

“Si los 16 mil millones que derrocharon en las obras del Mundial se hubieran gastado en lo que realmente urge, no estaríamos viviendo entre la mierda pero con nuevas obras, por cierto también inundadas”.