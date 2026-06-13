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Aficionado encara a Cuauhtémoc Blanco tras el México vs Sudáfrica del Mundial 2026: “Te buscan en Cuernavaca, che ratero”

Aunque algunos aficionados corearon su nombre, otros aprovecharon su presencia para recordarle las polémicas de su paso como gobernador de Morelos

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El exjugador mexicano fue reconocido por algunos seguidores, pero también enfrentó críticas por los señalamientos que persisten sobre su administración.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México dejó múltiples imágenes para el recuerdo. Sin embargo, una de las escenas que más repercusión generó fuera del terreno de juego tuvo como protagonista al exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, quien fue confrontado por varios aficionados al abandonar el inmueble después de la victoria de México sobre Sudáfrica.

El histórico exseleccionado nacional acudió al encuentro inaugural como uno de los invitados especiales de la jornada. No obstante, su salida del estadio estuvo lejos de pasar desapercibida, ya que diversos videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que seguidores del Tricolor comenzaron a lanzarle reclamos relacionados con su trayectoria política.

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Las grabaciones muestran que Blanco abandonó las instalaciones acompañado por un dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Guardia Nacional y personal encargado de resguardar a las personalidades que asistieron al evento. A pesar de ello, varios aficionados lograron acercarse lo suficiente para expresarle críticas y cuestionamientos.

Mientras algunos asistentes recordaban sus logros como futbolista y coreaban el tradicional “¡El Cuau!”, otros aprovecharon la ocasión para manifestar su inconformidad por las controversias que marcaron su gestión pública.

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Entre los reclamos que quedaron registrados en video destacó uno que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

“¡Te andan buscando en Cuernavaca, güey! ¡Te andan buscando en Cuernavaca, pinche perro, ratero! ¡Pinche ratero!”, se escucha en una de las grabaciones difundidas por usuarios que se encontraban en la zona.

Aunque algunos aficionados corearon su nombre, otros aprovecharon su presencia para recordarle las polémicas de su paso por Morelos.
Aunque algunos aficionados corearon su nombre, otros aprovecharon su presencia para recordarle las polémicas de su paso por Morelos.

La escena se volvió viral pocas horas después del encuentro y generó un intenso debate entre usuarios de redes sociales, donde algunos defendieron al exjugador por su legado deportivo, mientras otros señalaron las investigaciones y señalamientos que han rodeado su carrera política.

Horas antes del partido inaugural, Blanco había compartido un mensaje dirigido a la afición mexicana a través de sus redes sociales. El exfutbolista publicó una fotografía desde el estadio y aprovechó la ocasión para enviar palabras de aliento a los seguidores de la Selección Mexicana.

“Mi consejo es: disfruten cada momento, apoyen a nuestra Selección y nunca dejen de creer. Porque los Mundiales pasan, pero los recuerdos duran para toda la vida”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, la conversación alrededor de su presencia en el Mundial rápidamente se trasladó hacia los cuestionamientos relacionados con su paso por la administración pública.

Soccer Football - Friendly - Brazil Legends v Mexico Legends - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 19, 2026 Mexico Legends' Cuauhtemoc Blanco in action REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Friendly - Brazil Legends v Mexico Legends - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 19, 2026 Mexico Legends' Cuauhtemoc Blanco in action REUTERS/Henry Romero

La carrera política de Blanco ha estado acompañada por diversos señalamientos desde que inició su gestión como alcalde de Cuernavaca y posteriormente como gobernador del estado de Morelos. Durante los últimos años, distintas autoridades y organismos han investigado presuntas irregularidades administrativas, así como posibles actos relacionados con el manejo de recursos públicos.

Entre los episodios que han generado mayor atención pública se encuentran las solicitudes de desafuero promovidas en distintos momentos por autoridades estatales, además de controversias derivadas de investigaciones sobre la gestión de recursos durante su administración.

Asimismo, uno de los momentos más polémicos ocurrió en 2022, cuando se difundió una fotografía en la que el entonces gobernador aparecía junto a personas identificadas por autoridades como presuntos integrantes de grupos delictivos. El caso provocó cuestionamientos y una amplia discusión política en el estado.

Más recientemente, las investigaciones relacionadas con el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo derivaron en la detención de exfuncionarios que formaron parte de aquella administración. Entre ellos se encuentra una exresponsable financiera señalada por presuntos pagos irregulares superiores a 20 millones de pesos destinados a la contratación de un concierto que nunca llegó a realizarse.

El legislador destacó acciones tomadas durante la sesión de la Cámara de Diputados
Cuauhtémoc Blanco participa en Sesión Solemne por el Día Internacional de la Mujer para promover igualdad y justicia en México. Crédito: X/@cuauhtemocb10

Las autoridades también han informado sobre otras presuntas anomalías financieras detectadas dentro del fideicomiso, incluyendo investigaciones por posibles desvíos millonarios y la captura de exdirectivos vinculados con el manejo de dichos recursos.

Mientras tanto, el episodio ocurrido en el Estadio Ciudad de México volvió a colocar a Cuauhtémoc Blanco en el centro de la conversación pública. Lo que comenzó como una jornada de celebración por el debut victorioso de México en la Copa del Mundo terminó convirtiéndose también en un escenario donde parte de la afición expresó su descontento hacia una de las figuras más reconocidas en la historia del futbol nacional.

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