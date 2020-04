“Un güey pasa en moto y me tira una bolsa de basura y me dijo: salte del fraccionamiento puto”, cuenta León, enfermero; “no sé si llorar de coraje, estoy llegando de la clínica y tengo mi uniforme (...) un carro me aventó café”, relata Manuel, enfermero; “¡Infectada!, ¡Vas a contagiar a todos!”, le gritaron a la enfermera Ligia Kantun mientras le arrojaban café hirviendo en la espalda; “tenía mi uniforme médico; me rociaron con cloro”, lamenta Alondra, otorrinolaringóloga; mientras que a Imelda, enfermera, le rociaron cloro en el rostro cuando regresaba del hospital a su casa.