En caso de que la administración en turno, decidiera no tomar en cuenta la propuesta hecha por los asambleístas, éstos han declarado que la tomarían como imposición (en lo relativo a la Ley de Amnistía), además de que tomarían la decisión de no acudir a la sesión, sabiendo por adelantado que su ausencia no entorpecería ningún proceso, pues en el caso de la Amnistía externaron que el Ejecutivo es quien puede liberar anticipadamente a personas en reclusión a través del ejercicio de sus atribuciones. Sobre ese mismo tema, los legisladores señalaron al presidente en su carta que el lograrlo estaba en sus manos, que sería más rápido y más eficiente, pues con base en ello, ya estarían en sus casas, si él así lo decidiera.