Armando Talamantes señaló también que es diferente lo que está informando la Secretaría de Salud, en el sentido de que en las conferencias que ofrece el Dr. López Gatell, ya existe información sobre los municipios afectados por la COVID-19. Sin embargo, ello no sustituye a la labor que tienen que hacer los estados para informarle a su población no sólo la cantidad de casos positivos y confirmados que hay, sino también cuántos casos sospechosos, negativos, número de defunciones, los grupos de edad a los que pertenecen los afectados, si tuvieron enfermedades preexistentes o no; si han requerido hospitalización.