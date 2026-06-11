México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 10 de junio

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
Google icon
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto capitalino tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 10 de junio.

PUBLICIDAD

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en vivo el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en vivo el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: Y4712

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Volaris

Hora: 05:55

Estado: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y45617

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:55

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1838

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 14:30

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:40

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Trailero que huyó a Estados Unidos tras feminicidio recibe sentencia de más de 60 en Sonora

Alfredo “N” también deberá de realizar la reparación económica de más de 400 mil pesos a favor de la familia de la víctima

Trailero que huyó a Estados Unidos tras feminicidio recibe sentencia de más de 60 en Sonora

Baile, color y fiesta en el Estadio Ciudad de México a unas horas del Mundial 2026

A unas horas de la inauguración, el recinto mundialista se convierte en un punto de encuentro para la diversidad cultural, con música, color y festejo

Baile, color y fiesta en el Estadio Ciudad de México a unas horas del Mundial 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 10 de junio: granizo y lluvia intensa en cinco alcaldías

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 10 de junio: granizo y lluvia intensa en cinco alcaldías

INAH lanza guía digital para visitar Teotihuacán: qué rutas ofrece y cómo descargar el mapa oficial

A través de la herramienta desarrollada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los usuarios acceden a mapas interactivos, información actualizada de monumentos y alternativas para quienes tienen poco tiempo o movilidad reducida

INAH lanza guía digital para visitar Teotihuacán: qué rutas ofrece y cómo descargar el mapa oficial

El cardo mariano, el ojoche y la cúrcuma: las plantas que cuidan el hígado según la ciencia y la tradición mexicana

Frente al avance de enfermedades hepáticas, la ciencia y la tradición mexicana convergen en tres plantas

El cardo mariano, el ojoche y la cúrcuma: las plantas que cuidan el hígado según la ciencia y la tradición mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados

Ataque armado en Nahuatzen, Michoacán, deja cinco policías muertos y otros cinco lesionados

EEUU acusa a “Jimmy” Sánchez, de Los Viagras, de trasiego de metanfetamina y lavado de dinero

Detienen a “El Ñoño” en Baja California, objetivo criminal ligado a Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Defensa envía unidades de Fuerzas Especiales a Durango para combatir a grupos delictivos

“El Chuta”, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, habría sido localizado sin vida en la comunidad de Charay

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández confiesa que está nervioso por cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026: “No va a ser fácil”

Alejandro Fernández confiesa que está nervioso por cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026: “No va a ser fácil”

Los mejores memes del Mundial 2026 en vísperas de la inauguración en la CDMX

Lonche de Huevito reaparece tras rumores de su muerte: qué pasó con el ex integrante de La Mansion VIP

Extraña publicación de Kenia Os alerta a fans y teorizan reconciliación con Peso Pluma

Renee arrancará Festival Futbolero con concierto gratis en La Bombilla previo al partido inaugural

DEPORTES

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum da la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a horas de iniciar el Mundial 2026

República Checa ya arribó a Guadalajara para su partido contra Corea

Jorge Campos no reconoce a Ronaldinho luego de que el astro brasileño le pidiera un autógrafo

Javier Aguirre asegura que México puede “hacer un día histórico” en su debut ante Sudáfrica

A qué hora cantará Shakira ‘Dai Dai’ para la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México