México

CNTE y Gobierno de Sheinbaum no cierran acuerdo: se manifestarán durante la inauguración del Mundial 2026

El magisterio aseguró que analizará las propuestas realizadas por SEP e ISSSTE, sin embargo, advirtieron que no cubren sus demandas

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Collage con Claudia Sheinbaum hablando, una protesta de la CNTE con manifestantes y tiendas, la bandera mexicana, y el trofeo de la Copa Mundial 2026.
CNTE seguirá movilizaciones pese a Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo unas horas de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026, representantes de la CNTE que se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmaron en conferencia de prensa que continuarán analizando las propuestas del ISSSTE y la SEP, advirtieron que seguirán realizando acciones esperando que el gobierno rectifique y que la reunión con Claudia Sheinbaum se lleve a cabo.

A su salida, los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación dejaron ver que lo ofrecido en esta mesa de diálogo no era lo esperado, sin embargo, adelantaron la discusión de la propuesta de gobierno en las asambleas y derivado de este consenso determinarán las acciones para el día de mañana, con una estrategia de “movilización y negociación”.

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Confirmaron que al ofrecimiento de la desaparición de USICAMM, así como la implementación de una aseguradora pública por parte del ISSSTE, el gobierno adicionó un ofrecimiento en materia de seguridad social, acuerdo del que no dieron mayor detalle, pero comentaron que sería analizado.

Por su parte, Eva Hinojosa, secretaria general de la sección 18 de Michoacán, puntualizó que “esta mesa no se esperaba con las respuestas claras, pero hubo ofrecimientos”, agregó que no se encuentran condicionados a dar respuesta inmediata, por lo que consultarán en la asamblea que se llevará a cabo a las 8 de la noche.

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