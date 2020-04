Ya en febrero de este año, The Wall Street Journal señaló que las indagatorias sobre el ex mandatario forman parte de la investigación realizada a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (detenido el 12 de febrero en Málaga, España y quien ya se encuentra en un proceso de extradición), acusado de comprar las plantas chatarra de Agronitrogenados y Fertinal, así como por presuntamente, haber recibido sobornos de la petrolera brasileña Odebrecht y la empresa española OHL.