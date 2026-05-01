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Víctor Noriega sufre accidente, hace frente a la hipertensión y lucha contra la depresión: “Es horrible engordar”

El ex Garibaldi y actor de telenovelas relata cómo el accidente y la depresión lo llevaron a subir 30 kilos durante la pandemia, además de batallar con hipertensión, gastritis y problemas de ánimo que complicaron su recuperación física

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El aumento de 30 kilos de Víctor Noriega está relacionado principalmente con factores emocionales y de salud mental, no solo inactividad física (IG)
El aumento de 30 kilos de Víctor Noriega está relacionado principalmente con factores emocionales y de salud mental, no solo inactividad física (IG)

Víctor Noriega, exintegrante del grupo musical Garibaldi y actor de telenovelas, enfrenta hipertensión, problemas de depresión y el proceso de recuperación tras una fractura en la clavícula.

Después de arrastrar desde hace tiempo una condición física y emocional complicada, Noriega narra cómo su salud mental y la pandemia derivaron en una ganancia de 30 kilos y en aislamiento social.

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El actor, conocido por su participación en melodramas como ‘Rosalinda’, ‘Mujeres engañadas’ y ‘La Intrusa’, reconoce que la inactividad obligada tras el accidente agravó su estado físico y anímico.

Detalla que, además de los problemas de salud mental, enfrenta gastritis y afecciones en el colon. “Sientes que no eres el mismo y sientes que algo no va bien con todo, entonces empiezan pensamientos negativos, empiezan cosas… traes como una nubecita negra”, narra Noriega. Añade que lo más difícil ha sido no reconocerse cuando se mira al espejo: “eso sí es muy triste”.

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El aislamiento y la pandemia afectaron el bienestar de Noriega, quien reconoce dificultades para reconocerse al mirar su reflejo (IG)
El aislamiento y la pandemia afectaron el bienestar de Noriega, quien reconoce dificultades para reconocerse al mirar su reflejo (IG)

Noriega atribuye el aumento de peso a factores emocionales y de salud mental

Según relató en entrevista con el canal El Junket, Noriega describe que el aumento de peso no responde únicamente a una cuestión física o de inactividad derivada de la fractura en la clavícula, sino principalmente a factores emocionales. Admitió que la subida de peso fue “por cuestión emocional, por una cuestión de salud mental”.

Noriega explica que, a raíz del accidente, tuvo que suspender su rutina de ejercicio. Expone que la falta de actividad física, combinada con una alimentación poco saludable durante la pandemia, lo llevaron a ganar 30 kilos.

“Uno tiene que dejar de hacer ejercicio y es horrible engordar por la inactividad. El ejercicio te ayuda a mantenerte en forma, a mantenerte delgado, pues obviamente no lo he podido hacer”, señala.

Víctor Noriega enfrenta hipertensión y depresión mientras continúa su recuperación tras una fractura de clavícula (IG)
Víctor Noriega enfrenta hipertensión y depresión mientras continúa su recuperación tras una fractura de clavícula (IG)

A pesar de la hipertensión y del impacto psicológico que le ha provocado el aumento de peso, el cantante afirma que actualmente “estoy en recuperación todavía, pero lo que he hecho es cuidarme mucho con la comida y procurar comer sano para no subir de peso mientras no puedo hacer ejercicio”.

El proceso de recuperación incluye apoyo especializado y una nueva mentalidad

Anteriormente, en conversación con la periodista Matilde Obregón para su canal, Víctor Noriega detalló que durante la pandemia enfrentó varios proyectos fallidos y rechazó otros centrados en temas de narcotráfico.

Este periodo de paro profesional se prolongó y el aislamiento lo llevó a cambiar sus hábitos. Confiesa que llegó a consumir grandes cantidades de helado, dejó el ejercicio y su estado físico fue deteriorándose al grado de no reconocerse ante el espejo.

Sergio Mayer no fue invitado al reencuentro de Garibaldi por diferencias con sus compañeros
Noriega, conocido por telenovelas como ‘Rosalinda’ y ‘La Intrusa’, también sufre gastritis y problemas en el colon (Foto: IG/garibaldiliveoficial)

Noriega sostiene que la crítica sobre la apariencia de las personas suele ser injusta, pues “no se vale criticar a la gente porque no saben los motivos por los que uno está así”. Subraya que la edad y la falta de empatía agravan las dificultades emocionales y físicas.

El actor de 54 años comenta que ha empezado un plan de alimentación y bienestar con el “Wellness Coach de las estrellas”, Emmanuel Uresti. Este acompañamiento le ha permitido buscar un equilibrio entre la salud física y emocional.

El propio Noriega indica que ha enfocado su esfuerzo en “recuperar el equilibrio” y recordar la importancia de atender la salud mental para que los cambios positivos se reflejen en el exterior.

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