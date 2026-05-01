México

Estudiantes de la FAD de la UNAM persiguen al director tras reelección y el plantel suspende clases

Las y los alumnos acusan al funcionario reelecto por agresión

Guardar
(Captura de fad.unam.mx/nuestra-facultad/planteles/xochimilco)
(Captura de fad.unam.mx/nuestra-facultad/planteles/xochimilco)

Durante la tarde del 30 de abril, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM tomó la decisión de suspender las actividades en el plantel Xochimilco a partir de las 12 horas.

La medida responde a una serie de incidentes ocurridos durante la toma de posesión de la nueva administración, que incluyeron actos de destrucción y agresión dentro de las instalaciones.

PUBLICIDAD

Por su parte, las y los estudiantes aseguran que el director reelecto habría cometido agresiones en contra de estudiantes.

La comunidad estudiantil mostró descontento porque no se les habría permitido ingresar, acusan al funcionario de la UNAM de comportamiento inapropiado (AJAnticapitalistas)

La universidad expresó su rechazo a cualquier forma de violencia y reiteró que ninguna manifestación debe poner en riesgo la integridad de las personas ni dañar los espacios institucionales. El comunicado oficial subraya que la UNAM “condena de manera firme cualquier forma de violencia”, instando a la comunidad universitaria a canalizar sus demandas por medios pacíficos y privilegiar el diálogo abierto.

PUBLICIDAD

El hecho que motivó la suspensión de actividades fue una serie de disturbios registrados durante el acto de cambio de administración en la Facultad de Artes y Diseño. Como consecuencia, la universidad anunció la apertura de una investigación para determinar responsabilidades por los daños y agresiones ocurridos.

La institución reconoció la legitimidad de las voces estudiantiles que buscan ser escuchadas en el contexto del relevo administrativo. Al mismo tiempo, enfatizó la necesidad de encauzar las protestas mediante vías que garanticen el respeto y la convivencia dentro del ámbito universitario.

La comunidad del plantel afectado permanecerá sin actividades hasta nuevo aviso, mientras avanzan las investigaciones correspondientes sobre los hechos de este jueves. El objetivo, según el comunicado, es resguardar la seguridad de quienes integran la facultad.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Este episodio refleja la tensión existente en algunos sectores universitarios ante los procesos de transición interna, pero también la postura institucional de la UNAM, que reafirma su compromiso con la libertad de expresión y la manifestación pacífica como pilares de la vida académica.

Temas Relacionados

FADUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santuario denuncia agua contaminada en canales de Xochimilco: este es el hábitat del ajolote mexicano

A través de redes sociales, el Santuario Ajolote difundió videos en que se muestra agua contaminada entrar a los canales de Xochimilco

Santuario denuncia agua contaminada en canales de Xochimilco: este es el hábitat del ajolote mexicano

31 Minutos logra reunir a más gente que Paul McCartney, Justin Bieber y Vicente Fernández en el Zócalo

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Guaripolo, Patana, Mario Hugo y más enloquecieron a fans

31 Minutos logra reunir a más gente que Paul McCartney, Justin Bieber y Vicente Fernández en el Zócalo

Víctor Noriega sufre accidente, hace frente a la hipertensión y lucha contra la depresión: “Es horrible engordar”

El ex Garibaldi y actor de telenovelas relata cómo el accidente y la depresión lo llevaron a subir 30 kilos durante la pandemia, además de batallar con hipertensión, gastritis y problemas de ánimo que complicaron su recuperación física

Víctor Noriega sufre accidente, hace frente a la hipertensión y lucha contra la depresión: “Es horrible engordar”

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

El conjunto surcoreano ya tendría prácticamente definidos los nombres de quienes afrontarán la justa mundialista

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que además de los funcionarios de la Secretaría de Marina cesados por el caso, existen 10 civiles detenidos

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal

Así fue como el huachicol fiscal reveló una red criminal sofisticada en México

Policías estatales rescatan a persona secuestrada en el Edomex tras persecución: hay dos detenidos

Condenan a mexicano en EEUU por vender más de una tonelada de metanfetamina y fentanilo y envío de armas a México

Por qué El Mayo Zambada no estaría detrás de las acusaciones de EEUU contra funcionarios, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos logra reunir a más gente que Paul McCartney, Justin Bieber y Vicente Fernández en el Zócalo

31 Minutos logra reunir a más gente que Paul McCartney, Justin Bieber y Vicente Fernández en el Zócalo

Víctor Noriega sufre accidente, hace frente a la hipertensión y lucha contra la depresión: “Es horrible engordar”

Alessandra Rosaldo revela procedimiento estético que le quitó las ganas de seguir interviniéndose: “Sí tengo arrugas”

31 minutos: de la televisión a los grandes escenarios; cómo logró tanta popularidad en México

El eufórico momento durante el concierto de Lorde en Monterrey que se volvió viral

DEPORTES

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones