Estudiantes de la FAD de la UNAM persiguen al director tras reelección y el plantel suspende clases

(Captura de fad.unam.mx/nuestra-facultad/planteles/xochimilco)

Durante la tarde del 30 de abril, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM tomó la decisión de suspender las actividades en el plantel Xochimilco a partir de las 12 horas.

La medida responde a una serie de incidentes ocurridos durante la toma de posesión de la nueva administración, que incluyeron actos de destrucción y agresión dentro de las instalaciones.

PUBLICIDAD

Por su parte, las y los estudiantes aseguran que el director reelecto habría cometido agresiones en contra de estudiantes.

La comunidad estudiantil mostró descontento porque no se les habría permitido ingresar, acusan al funcionario de la UNAM de comportamiento inapropiado (AJAnticapitalistas)

La universidad expresó su rechazo a cualquier forma de violencia y reiteró que ninguna manifestación debe poner en riesgo la integridad de las personas ni dañar los espacios institucionales. El comunicado oficial subraya que la UNAM “condena de manera firme cualquier forma de violencia”, instando a la comunidad universitaria a canalizar sus demandas por medios pacíficos y privilegiar el diálogo abierto.

PUBLICIDAD

El hecho que motivó la suspensión de actividades fue una serie de disturbios registrados durante el acto de cambio de administración en la Facultad de Artes y Diseño. Como consecuencia, la universidad anunció la apertura de una investigación para determinar responsabilidades por los daños y agresiones ocurridos.

UNAM llama a la convivencia pacífica y al diálogo

La institución reconoció la legitimidad de las voces estudiantiles que buscan ser escuchadas en el contexto del relevo administrativo. Al mismo tiempo, enfatizó la necesidad de encauzar las protestas mediante vías que garanticen el respeto y la convivencia dentro del ámbito universitario.

PUBLICIDAD

La comunidad del plantel afectado permanecerá sin actividades hasta nuevo aviso, mientras avanzan las investigaciones correspondientes sobre los hechos de este jueves. El objetivo, según el comunicado, es resguardar la seguridad de quienes integran la facultad.

(Captura de pantalla)

Este episodio refleja la tensión existente en algunos sectores universitarios ante los procesos de transición interna, pero también la postura institucional de la UNAM, que reafirma su compromiso con la libertad de expresión y la manifestación pacífica como pilares de la vida académica.

PUBLICIDAD