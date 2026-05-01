31 Minutos logra reunir a más gente que Paul McCartney, Justin Bieber y Vicente Fernández en el Zócalo

(Luz Coello/Infobae México)

Los títeres y el equipo de 31 Minutos ofrecieron un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX con motivo del Día del Niño y la Niña.

El noticiero chileno de ficción —que comenzó siendo una parodia— terminó convirtiéndose en el cuarto lugar de conciertos con más asistentes en el Zócalo de la CDMX.

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El récord del concierto más concurrido sigue siendo el de Shakira, con 400 mil; sin embargo, 31 Minutos reunió a 230 mil personas.

Con esta cifra oficial confirmada por autoridades de Ciudad de México, 31 Minutos le ganó a varios artistas nacionales e internacionales.

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Esta canción fue de las últimas junto con Mi Muñeca me habló y la icónica Yo nunca vi televisión (Luz Coello/Infobae México)

Conciertos con más asistentes en el Zócalo CDMX

Shakira (2026) - 400 mil Los Fabulosos Cadillacs (2023) - 300 mil Grupo Firme (2022) - 280 mil 31 Minutos (2026) - 230 mil Paul McCartney (2012) - 200 mil Justin Bieber (2012) - 210 mil Vicente Fernández (2009) - 217 mil

REUTERS/Raquel Cunha

El Zócalo de la Ciudad de México se transformó en un escenario multitudinario cuando más de 230 mil personas se reunieron para celebrar el Día del Niño con el espectáculo de 31 Minutos. La cifra, confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, marcó uno de los mayores aforos recientes en la plaza capitalina.

El grupo chileno, conocido por su programa de televisión y sus canciones dirigidas a públicos de todas las edades, ofreció un concierto gratuito que convocó familias, jóvenes e infantes. La presentación, cargada de nostalgia y humor, incluyó los temas más reconocidos del repertorio de la banda.

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Durante el evento, los asistentes corearon canciones como “Yo nunca vi televisión”, “Mi muñeca me habló” y “Dinosaurio Anacleto”, que hacia el final de la interpretación fue adaptada con la frase “Me convertí en Chilango”, generando ovaciones entre los presentes.

REUTERS/Raquel Cunha

El público también respondió con entusiasmo al grito de “¡Chile!” y la frase “Chile, hermano, ya eres mexicano”, en reconocimiento a la cercanía cultural que el espectáculo ha logrado en México. La banda, fiel a su estilo, se despidió a capela, agradeciendo a los asistentes con una caravana sobre el escenario.

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El concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo representó un acontecimiento masivo en la capital. Según la información oficial, la convocatoria superó las 230 mil personas, quienes disfrutaron de un repertorio que abarcó desde los éxitos más antiguos hasta los recientes. Entre los momentos destacados, la aparición de personajes como Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño hizo vibrar a los fanáticos reunidos en la Plaza de la Constitución.

La celebración, enmarcada en el Día del Niño, subrayó la popularidad que la agrupación chilena ha alcanzado en México. El grupo no solo ha llenado escenarios como el Auditorio Nacional, sino que también ha formado parte de exposiciones y eventos culturales que fortalecen su vínculo con el público local.

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El espectáculo finalizó con los músicos vestidos de negro, quienes, tras agradecer, bajaron del escenario mientras interpretaban música a capela. La noche cerró con el Zócalo repleto y un ambiente festivo que unió a generaciones bajo el sello inconfundible de 31 Minutos.