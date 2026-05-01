México

El eufórico momento durante el concierto de Lorde en Monterrey que se volvió viral

La cantante se prepara para el final de su paso por México

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Lorde regresa para conquistar la CDMX, Guadalajara y Monterrey (Foto: Instagram/@mtvlat)
Lorde regresa para conquistar la CDMX, Guadalajara y Monterrey (Foto: Instagram/@mtvlat)

Lorde desató euforia en Monterrey tras su segundo concierto en México de la gira Ultrasound Tour. La cantante interpretó uno de sus temas más queridos: Ribs.

Los videos del mencionado momento circularon en las redes sociales, donde los asistentes compartieron la intensidad del ambiente,.

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Los asistentes brincaron y cantaron al unísono junto a Lorde, provocando una reacción viral en plataformas digitales.

Lorde emocionó a Monterrey y calentó el ambiente rumbo a la CDMX

Así fue el show de la cantante de Royals

La respuesta del público regio avivó la expectativa entre los fans de la capital por el show del Palacio de los Deportes, programado para el 1 de mayo en la Ciudad de México. En redes sociales, usuarios de distintas ciudades hicieron referencia al “ambiente explosivo” vivido en el show de Monterrey.

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En ese contexto, destacó el fragmento de “Ribs”, una de las canciones más emblemáticas de la neozelandesa, que generó la ovación más fuerte de la noche. El entusiasmo quedó registrado en grabaciones donde se observó cómo el público local acompañó cada verso con saltos y gritos.

Setlist para Lorde en CDMX

  • Hammer
  • Royals
  • Broken Glass
  • Buzzcut Season
  • Favourite Daughter
  • Perfect Places
  • Shapeshifter
  • Current Affairs
  • Supercut
  • GRWM
  • 400 Lux
  • The Louvre
  • Oceanic Feeling
  • Big Star
  • Liability
  • Clearblue
  • Man of the Year
  • If She Could See Me Now
  • Team
  • What Was That
  • Green Light
  • David (interpretada a través del pit hasta el B-stage)
  • A World Alone (interpretada en el B-stage)
  • Ribs (interpretada en el B-stage)

El concierto de CDMX apuntaba a superar la euforia regiomontana

La gira Ultrasound World Tour de Lorde cerrará en México este 1 de mayo. Los asistentes esperan una audiencia aun más entusiasta en la capital, impulsados por el clima de emoción que dejó la noche en Monterrey.

Con la viralización de los videos de la canción “Ribs”, la comunidad fan incrementó la expectativa rumbo al concierto de cierre. Todo indicó que el público de la Ciudad de México se prepara para superar la euforia vivida en el norte del país, consolidando a Lorde como una de las figuras extranjeras más esperadas de la temporada musical en México.

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