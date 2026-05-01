México

Así fue como el huachicol fiscal reveló una red de criminal sofisticada en México

Los aseguramientos de combustible en el periodo de un año representan golpes por más de 300 millones de pesos

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Imagen editorial fusionada de un hombre detenido por agentes de la PFA e Interpol, con el rostro cubierto, junto a un buque carguero 'Challenge Procyon' en un puerto, y un reloj con calendario.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), está enmarcada en una investigación sobre redes criminales sofisticadas que fueron reveladas tras el aseguramiento de un buque de marzo de 2025.

El denominado huachicol fiscal es conocida como la importación ilegal de combustible mientras hay una simulación que se trata de otras sustancias, lo anterior con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

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Ante estas acciones, las averiguaciones de la Marina indican que no se trata solo de tomas clandestinas o trasiego de combustible, sino que implican una red financiera y logística, según informes de seguridad consultados por Infobae México.

Un punto de inflexión, incautación de un buque

Para poder desarticular la red detectada han sido realizadas diversas detenciones y aseguramiento de combustible. El caso puede ser rastreado hasta marzo de 2025 con el buque Challenge Procyon en Tampico.

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huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar detenciones (Foto: Semar)
(Especial)

Lo que siguió al aseguramiento del buque fue el hallazgo de puertos, instalaciones y cadenas logísticas.

Lo registros establecen que desde marzo de 2025 a marzo de 2026 los cálculos establecen una afectación de 301 millones de pesos, según los datos en poder de Infobae. De igual manera, han sido detenidas diversas personas por su presunta relación con el huachicol fiscal.

El papel de los funcionarios y de los grupos criminales

En entrevista con esta casa editorial, el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, señaló que parte de la complejidad del caso es por la implicación de funcionarios de alto nivel.

“No se trata de la corrupción individual de elementos corruptos, deshonestos de la Marina, sino se trata de un esquema de abastecimiento de combustible autorizado por el Gobierno [...] Los grupos criminales, su papel fundamental fue exclusivamente la comercialización y distribución del producto", son parte de las declaraciones de Saucedo.

Vislumbran un patrón

A través de la idea follow the money (sigue el dinero) las averiguaciones de las autoridades han identificado empresas de transporte, logística y comercialización que serían parte de una cadena.

Con lo anterior ha sido dibujado un patrón en el que aparecen estructuras con las que se pueden mover, transportar o hasta hacer pasar como combustible regular el cargamento ilícito, lo anterior en presuntamente circuitos formales.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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